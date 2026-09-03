Jennifer Lopez shndërron "zyrën" e shtëpisë në vaskë, pozon duke punuar nga banja
Jennifer Lopez ka vendosur ta çojë konceptin e “punës nga shtëpia” në një tjetër nivel, duke e shndërruar vaskën në zyrën e saj.
Këngëtarja dhe aktorja 57-vjeçare publikoi më 27 gusht në Instagram një fotografi ku shfaqet duke punuar në iPad teksa qëndron në vaskë, në një imazh që tërhoqi menjëherë vëmendjen e ndjekësve.
Fotografia është realizuar në një banjë luksoze, të dekoruar me pllaka bardh e zi, një vaskë klasike me detaje të arta dhe shumë bimësi. “Zyra e sotme 🫧”, shkroi shkurtimisht Lopez në përshkrimin e fotografisë.
Ky postim erdhi pak kohë pasi ylli i “Office Romance” u fotografua në Santa Monica, e veshur me një kombinim sportiv.
Lopez kishte zgjedhur një veshje tërësisht të zezë, e përbërë nga një top i ngushtë me shpinë të hapur dhe geta të gjata sportive. Ajo e kompletoi pamjen me syze dielli, atlete të bardha dhe një varëse të artë, ndërsa flokët i kishte mbledhur në një bisht të lartë.
Jennifer Lopez ka pasur një verë të ngarkuar, ndërsa së fundmi ka ndarë me ndjekësit edhe momente nga një udhëtim familjar në Romë.
Muajin e kaluar, ajo udhëtoi drejt kryeqytetit italian së bashku me binjakët e saj 18-vjeçarë, Emme dhe Max, me të cilët kaloi disa ditë para se ata të nisin studimet universitare.
“Një udhëtim me ‘kokosët’ e mi para se të shkojnë në universitet”, kishte shkruar Lopez në Instagram.
Në fotografitë e publikuara, familja shihet duke vizituar qytetin, duke shijuar ushqimin dhe duke treguar disa prej veshjeve të tyre verore.
Lopez i ka binjakët nga martesa e saj e mëparshme me këngëtarin Marc Anthony. Në muajin qershor, gjatë një interviste në emisionin “Watch What Happens Live”, ajo foli hapur për momentin kur fëmijët e saj do të largohen për të ndjekur studimet.
“Është një periudhë emocionale”, tha Lopez, duke folur për përfundimin e shkollës së mesme nga Emme dhe Max.
“Gjithmonë kemi qenë ne të tre. Njerëzit kanë ardhur dhe kanë ikur nga jeta ime, por gjithmonë kemi qenë ne të tre. Gjithmonë kemi qenë aty për njëri-tjetrin”, u shpreh ajo.
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Këngëtarja pranoi se nuk ishte përgatitur emocionalisht për momentin kur fëmijët e saj do të largoheshin nga shtëpia.
“Thjesht nuk e kam menduar kurrë se një ditë ata nuk do të jenë këtu. Nuk kam menduar aq larg në të ardhmen. Mendoja se ishin shumë të pavarur. U dhashë rrënjë dhe krahë. Mendoja: ‘Kështu funksionon. Kjo është ajo që një nënë e mirë duhet të bëjë’”, tregoi ajo.
Megjithatë, Lopez rrëfeu se emocionet e kanë pushtuar gjatë muajve të fundit, sidomos kur ka menduar për largimin e tyre.
“Para disa muajsh po shkruaja diçka për ta për fundin e vitit shkollor, që duhej të përfshihej në programin e ceremonisë së diplomimit dhe... sa herë që përmendet kjo, thjesht filloj të qaj. Mund të qaja edhe tani”, tha ajo. /Telegrafi/