JCB është rikthyer me Hydromax: a mund të arrijë 650 kmh dhe të vendosë një rekord shpejtësie në tokë?
JCB është nisur për të thyer një rekord shpejtësie në tokë.
JCB Hydromax ndjek gjurmët e Dieselmax, i cili vendosi një rekord shpejtësie në tokë me naftë prej 565 kmh në vitin 2006 që ende qëndron sot.
20 vjet më vonë, qëllimi është të ecim më shpejt me një motor krejtësisht të ri, këtë herë të mundësuar nga hidrogjeni, transmeton Telegrafi.
Makina do të drejtohet - në mënyrë të pashmangshme - nga Andy Green OBE, i sigurt për të gjitha nevojat tuaja për shpejtësi në tokë.
Ai është njeriu që pilotoi Bloodhound LSR të vetmen herë që ai u ndez me inat dhe është ende i vetmi person që ka thyer barrierën e zërit në tokë, duke pilotuar Thrust SSC në 1230 kmh në vitin 1997.
Makina e re e JCB po ndërtohet me mbështetjen e disa firmave inxhinierike të ligës së parë. Eksperti i garave të garave Prodrive po ndërton makinën, ndërsa zhvillimi i motorit po bëhet nga Ricardo. /Telegrafi/