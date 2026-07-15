Japonia po mbetet pa familje mbretërore, pse pra nuk i lejon gratë të bëhen perandore?
Japonia mund të ketë kryeministren e saj të parë femër, por përpjekjet e qeverisë së saj për të shmangur një krizë trashëgimie mbretërore po i bëjnë shanset që një grua të marrë fronin perandorak edhe më të pakta, shkruan CNN.
Me vetëm tre trashëgimtarë të ligjshëm të fronit të Krizantemës - dhe dy prej tyre 60 vjeç e lart - familja perandorake po përballet me një krizë trashëgimie, transmeton Telegrafi.
Monarkia e Japonisë ka ruajtur për shekuj me radhë trashëgiminë vetëm nga meshkujt, e cila është e njohur për një shoqëri thellësisht patriarkale ku burrat dominojnë sfera të tjera të jetës, siç janë biznesi dhe politika.
Tani, ky rregull ka ardhur për të kërcënuar mbijetesën e monarkisë më të vjetër në botë, e cila, në dekadat e fundit, ka lindur më shumë vajza sesa djem.
Për të zgjidhur mungesën e trashëgimtarëve, ministrat e qeverisë kanë propozuar rivendosjen e degëve të mëparshme të familjes mbretërore, duke zgjeruar kështu numrin e pasardhësve meshkuj. Ndryshimet janë duke pritur miratimin parlamentar.
Por kjo i ka lënë studiuesit, politikanët e opozitës dhe disa qytetarë të pyesin veten: pse të mos i lejojmë gratë të marrin fronin?
‘Pa bazë racionale’
“Është e vështirë të gjesh ndonjë bazë racionale për të refuzuar të lejosh një grua të bëhet perandore”, tha profesor Makoto Okawa, i cili studion prejardhjen perandorake në Universitetin Chuo në Tokio.
Japonia më parë kishte tetë perandoresha, kryesisht kur trashëgimtarët meshkuj ishin shumë të rinj për të sunduar, derisa Ligji i Shtëpisë Perandorake u miratua në vitin 1889 gjatë epokës Meiji, duke ndaluar zyrtarisht perandoreshat femra.
Pavarësisht ligjit, kushtetuta mbizotëruese e vendit nuk i ndalon gratë të marrin fronin, tha Okawa, dhe as nuk mund të konsiderohet si një “traditë japoneze” përjashtimi i tyre.
“Ideja e përjashtimit të grave paraprakisht si persona të paaftë për t’u bërë perandoresh duhet të kuptohet thjesht si mizogjini”, tha Okawa.
Sondazhet e ndryshme kanë treguar se shumica e njerëzve janë mendjehapur ndaj perandoresh femra.
Një banor tjetër, Kana Sakakura, vuri në dukje se vendet në Evropë, si Mbretëria e Bashkuar, kanë histori të gjata të monarkeve femra.
“Mendoj se kur e krahason vërtet me vendet e tjera, të duket sikur Japonia ende ka një atmosferë ku gratë shmangin marrjen e roleve udhëheqëse në shoqëri”, tha ajo.
Por kauza e trashëgimisë femërore ka fituar pak vëmendje. Dhe Kryeministrja Sanae Takaichi dhe Partia e saj Liberale Demokratike në pushtet janë ndër zërat më të ashpër të kundërshtimit ndaj një ndryshimi të tillë.
Gjatë një diskutimi parlamentar në fillim të këtij viti, Takaichi tha se ishte ende “e përshtatshme të kufizohej e drejta për të zgjedhur vetëm pasardhësit meshkuj të prejardhjes perandorake”.
Amendamentet e propozuara të qeverisë së saj, që pritet të miratohen në ligj këtë muaj, nuk përmbajnë asnjë skenar të vetëm ku një princeshë mund të ngjitet në fron. As fëmijët e tyre, nëse martohen me një person të zakonshëm - një ngjarje pothuajse e sigurt, duke pasur parasysh tkurrjen e familjes mbretërore.
Edhe pse roli i saj është kryesisht ceremonial, familja perandorake - që besohet në mitin japonez të jetë pasardhëse e Perëndeshës së Diellit - është një simbol i fuqishëm i unitetit në vendin me 123 milionë banorë.
Rëndësia qendrore e familjes në komb është e tillë që gjenerali i ushtrisë amerikane, Douglas MacArthur, i cili mbikëqyrte zhvillimin e Japonisë menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, e përshkroi perandorin në një telegram si "një simbol që bashkon të gjithë japonezët", sipas Zyrës së Historianit të Departamentit të Shtetit të SHBA-së. "Shkatërrojeni atë dhe kombi do të shpërbëhet".
Zvogëlimi i numrit të anëtarëve të familjes perandorake
Në Japoninë e paraluftës, identifikimi i një pasardhësi ishte më pak enigmë.
Në atë kohë, familja perandorake ishte më e madhe dhe përfshinte degë të tjera anësore, të njohura si Oke, të cilat ofronin një grup kandidatësh nëse linja kryesore e gjakut nuk arrinte të prodhonte një trashëgimtar.
Por e gjithë kjo ndryshoi në vitin 1947. Ndërsa Japonia përballej me një ekonomi të shkatërruar nga lufta, Ligji i Shtëpisë Perandorake u ndryshua për të zvogëluar familjen perandorake dhe për të shkurtuar shpenzimet mbretërore.
Kjo në fakt kufizoi anëtarësimin në familjen perandorake vetëm tek të afërmit e ngushtë të Perandorit të atëhershëm Hirohito, duke shkurtuar 11 degë anësore dhe duke përgatitur terrenin për mungesën aktuale.
Familja mbretërore origjinale me 67 anëtarë u tkurr në 16, një tkurrje e përkeqësuar nga kërkesa që anëtaret femra duhet të largohen nga familja perandorake pasi të martohen me një person të thjeshtë.
Propozimi i fundit i qeverisë kërkon të lejojë familjen perandorake të "adoptojë" anëtarë të këtyre ish-degëve anësore që janë 15 vjeç ose më të vjetër, të pamartuar dhe pa fëmijë. Fëmijët e tyre do të ishin të kualifikuar për fronin.
Aktualisht, Perandori Naruhito, 66 vjeç, ka një vajzë, Princeshën Aiko, shumë të njohur, e cila është ligjërisht e ndaluar për shkak të gjinisë të trashëgojë fronin. Në moshën 24 vjeç, ajo nuk ka fëmijë, dhe edhe nëse do të kishte një djalë, ai nuk do të ishte i kualifikuar për të marrë fronin.
Dy nga pasardhësit e kualifikuar të perandorit janë Hitachi, xhaxhai 90-vjeçar i Naruhito-s, dhe vëllai i tij më i vogël Akishino, 60 vjeç.
Pasardhësi i tretë i kualifikuar - dhe më i mundshëm - është djali 19-vjeçar i Akishinos, Hisahito, mbretërori i parë mashkull që arrin moshën madhore në 40 vjet.
Me kalimin e viteve, familja perandorake është tkurrur dhe plakur aq shumë sa kryerja e detyrave mbretërore është bërë një sfidë.
Projektligji i ri do t'u mundësojë gjithashtu princeshave të qëndrojnë në familjen perandorake dhe të ndajnë ngarkesën e punës pasi të martohen me një person të thjeshtë, megjithëse djemtë e tyre mbeten të papërshtatshëm për fronin.
Okawa, nga Universiteti Chuo, tha se këto janë vetëm zgjidhje afatshkurtra pasi ato varen shumë nga trashëgimtarët e kufizuar meshkuj dhe djemtë e tyre.
"Për sa kohë që gratë mbeten të përjashtuara si subjekte të trashëgimisë perandorake, do të jetë e vështirë të sigurohet stabiliteti themelor i trashëgimisë perandorake," tha ai.
Përkulje ndaj traditës
Por për disa, çështja e trashëgimisë femërore godet në zemër të një tradite që, thonë ata, i ka siguruar vendit stabilitetin mbi të cilin lulëzon.
"Njerëzit që e favorizojnë këtë rezultat mund të mos e shohin si një problem, por për dikë si unë që beson se duhet të ruajmë linjën tradicionale patrilineale, kjo shihet si një rrezik i veçantë", tha për CNN Tsuneyasu Takeda, një pasardhës i një ish-dege kolaterale perandorake.
Ai nuk do të jetë i kualifikuar për “birësim” sipas projektligjit të propozuar sepse është tashmë i martuar. Djali i tij mund të jetë i kualifikuar kur të mbushë 15 vjeç, megjithëse Takeda dëshiron që ai të marrë përsipër kompaninë e tij.
Babai i tij lindi vetëm disa muaj pasi hynë në fuqi amendamentet e vitit 1947 dhe kështu humbi për pak një titull trashëgues. Ai ka qenë i zëshëm për mbrojtjen e prejardhjes vetëm mashkullore dhe rivendosjen e degëve të mëparshme mbretërore duke shkruar libra, duke drejtuar një kanal në mediat sociale dhe duke dhënë leksione universitare.
Takeda tha se tradita nuk duhet të përmbyset nga “një garë popullariteti”.
“Edhe nëse një vendim merret me një shumicë të vogël në një votim demokratik, nëse një segment i popullsisë refuzon ta njohë perandorin, monarku nuk do të respektohet. Kjo do të trondiste themelet e Japonisë”, tha ai.
Por banori Akio Kubota nuk u pajtua, duke theksuar se kishte pasur perandore femra në të kaluarën.
“Në botën e sotme, kemi barazi gjinore dhe gjëra të tilla”, tha ai.
"Mendoj se ndihet paksa e çuditshme që vetëm roli i perandorit do të kalohej në mënyrë strikte tek burrat", shtoi ai. /Telegrafi/