Japonia ndryshon rregullat e trashëgimisë perandorake, gratë ende jashtë linjës së pasardhësve
Parlamenti i Japonisë miratoi një projektligj për të rishikuar Ligjin e Shtëpisë Perandorake të vendit, i cili përcakton linjën e trashëgimisë së fronit perandorak japonez.
Ndryshimet do t’i lejojnë familjes perandorake të adoptojë të afërm të largët meshkuj mbi moshën 15 vjeç dhe që bijtë e tyre të ardhshëm të bëhen të kualifikuar për të marrë fronin.
Gjithashtu, u mundëson princeshave të ruajnë statusin e tyre mbretëror pasi të martohen jashtë familjes.
Megjithatë, ndalimi i perandoreshave femra mbetet në fuqi, pavarësisht popullaritetit të vajzës 24-vjeçare të Perandorit Naruhito, Princeshës Aiko, dhe shqetësimeve për tkurrjen e linjës perandorake.
Rregullat nënkuptojnë se linja perandorake do të kalojë te vëllai më i vogël i Naruhito-s, Princi i Kurorës 60-vjeçar Fumihito, dhe më pas te nipi i tij, Princi Hisahito, 19 vjeç.
Pa ndryshime të mëtejshme në ligj, linja aktuale e gjakut do të merrte fund nëse Hisahito nuk do të kishte djalë.
Ligji i trashëgimisë vetëm për meshkuj daton që nga Ligji i Shtëpisë Perandorake i vitit 1889, i cili përcaktoi se vetëm burrat që vinin nga linja atërore mund të bëheshin perandor.
Kjo u mbart në ligjin e përditësuar të vitit 1947. Amendamenti i ri është i pari në tekstin kryesor që nga viti 1949.
Një sondazh mbarëkombëtar i kryer nga gazeta japoneze Mainichi Shimbun në fund të marsit zbuloi se 61% e njerëzve të anketuar mbështetën idenë e një perandoreshe femër, me 9% që thanë se ishin kundër kësaj ideje.
Një sondazh i mëtejshëm me më shumë se 2,000 njerëz i kryer nga 20 deri më 21 qershor tregoi se 73% votuan në favor të një perandoreshe femër.
Disa figura politike konservatore në Japoni, përfshirë Sanae Takaichi, kryeministrja e parë grua e vendit, mbeten kundër trashëgimisë femërore. /Telegrafi/