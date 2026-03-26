Japonia fillon të nxjerrë naftë nga rezervat shtetërore
Nga e enjtja në orën 11:00 të mëngjesit, Japonia fillon të nxjerrë naftë për 30 ditë nga rezervat e saj shtetërore.
Kjo është pjesë e një plani më të gjerë për të nxjerrë deri në 45 ditë në total - më e madhja ndonjëherë - së bashku me lëshimet nga rezervat e sektorit privat që filluan më 16 mars.
Tokio gjithashtu planifikon të nxjerrë naftë nga rezervat e mbajtura së bashku me vendet prodhuese deri në fund të muajit, tha kryeministrja Sanae Takaichi.
Japonia importon më shumë se 90% të naftës së saj të papërpunuar nga Lindja e Mesme, transmeton Telegrafi.
Ndërsa qeveria ka shmangur mandatet për kursimin e energjisë deri më tani, ajo ka paralajmëruar kundër blerjes në panik të letrës higjienike për shkak të shqetësimeve për furnizim.
Dhe pasi çmimet e karburantit arritën nivele rekord prej 190 jen për litër, Japonia nxori subvencione për t'i kufizuar ato në rreth 170 jen për litër (4.16 dollarë për galon).
Të mërkurën, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fatih Birol, tha se agjencia është e përgatitur të nxjerrë më shumë rezerva nafte "nëse dhe kur të jetë e nevojshme".
Ai i bëri komentet gjatë një vizite në Tokio, ku Takaichi i kërkoi IEA-s "të përgatitej për të zbatuar një njoftim shtesë në rast se situata zgjatet" mes luftës SHBA-Izrael me Iranin.