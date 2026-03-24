Japonia do të fillojë "lirimin më të madh të naftës nga rezervat kombëtare"
Kryeministrja Sanae Takaichi tha se Japonia do të fillojë lirimin më të madh të naftës nga rezervat e saj strategjike këtë javë, ndërsa vendi përgatitet për mungesa të mundshme të shkaktuara nga lufta SHBA-Izrael kundër Iranit.
Qeveria javën e kaluar miratoi lirimin e rezervave të sektorit privat për 15 ditë, mes shqetësimit se konflikti në Lindjen e Mesme do të vazhdojë të pengojë rrjedhën e trafikut të cisternave përgjatë ngushticës së Hormuzit.
Lirimi i rezervave shtetërore do të fillojë të enjten, tha Takaichi në një postim në X, përcjell Telegrafi.
Japonia, një vend i varfër në burime me një ekonomi të madhe, importon më shumë se 90% të naftës së saj të papërpunuar nga Lindja e Mesme, duke e bërë atë veçanërisht të prekshme nga mbyllja e rrugës ujore.
Takaichi, e cila javën e kaluar i rezistoi thirrjeve të Donald Trump për të dërguar forca japoneze të vetëmbrojtjes detare në rajon, tha se paqja dhe stabiliteti në Lindjen e Mesme ishin "jashtëzakonisht të rëndësishme për Japoninë dhe komunitetin ndërkombëtar".
Ajo shtoi se Tokio do të vazhdojë të "bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme diplomatike në koordinim të ngushtë me vendet përkatëse".
‘Telefonata që nuk është raportuar më parë’ – Trump miratoi operacionin në Iran pasi Netanyahu e bindi se ishte ‘shansi më i mirë për të vrarë Khamenein’
Takaichi i tha Trump gjatë samitit të tyre në Uashington se kushtetuta e pasluftës e Japonisë e pengonte atë të dërgonte forcat detare të vendit në ngushticën e Hormuzit.
Gjithsej, rreth 80 milionë fuçi naftë të rezervuara - ekuivalente me 45 ditë kërkesë të brendshme - po u ofrohen rafinerive vendase.
Kjo është 1.8 herë sasia e vënë në dispozicion pasi një tërmet dhe cunami dëmtuan rëndë termocentralin bërthamor Fukushima Daiichi në mars 2011, duke çuar në mbylljen e përkohshme të të gjitha centraleve atomike të Japonisë.
Deri në fund të vitit të kaluar, Japonia mbante rezerva prej rreth 470 milionë fuçi naftë, ekuivalente me 254 ditë konsum të brendshëm.
Qeveria javën e kaluar futi subvencione për produktet e karburantit për të kufizuar çmimet e benzinës në rreth 170 jen (1.10 dollarë) për litër.
Ky veprim erdhi pasi çmimi mesatar me pakicë i benzinës u rrit në një rekord prej 190.8 jen për litër. Subvencioni fillestar do të rishikohet çdo javë bazuar në çmimet e naftës.
Shqetësimi se ngushtica e Hormuzit mund të mbetet e mbyllur për një periudhë të zgjatur ka shkaktuar ankth tek disa konsumatorë japonezë në lidhje me disponueshmërinë e artikujve thelbësorë shtëpiakë. /Telegrafi/