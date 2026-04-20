Janevska: Ligji për arsimin e lartë tashmë është përmbyllur, mirëpo është e drejtë ti dëgjojmë të gjithë
Ministrja për Arsim dhe Shkencë në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska sot deklaroi se ka caktuar edhe një mbledhje të fundit për të dëgjuar kërkesat e palëve të interesuar për Ligjin për arsim të lartë.
“Për procedurë parlamentare ka akoma kohë. Kam caktuar edhe një mbledhje për grupin e interesuar dhe kjo do të jetë e fundit. Siç e kam përmendur, Ligji tashmë është përmbyllur mirëpo është e drejtë ti dëgjojmë të gjithë ata që kanë kërkuar takim dhe më pas do të vazhdoj në procedurë qeveritare.
Procedura qeveritare përfshin nevojën që sektori i legjislacionit ta kontrollojë edhe një herë ligjin, për të parë nëse ai është në përputhje me ligjet e tjera, nëse është hartuar siç duhet në gjuhën juridike e kështu me radhë.
Më pas, në mbledhje të qeverisë dëgjohen të gjithë anëtarët e kabinetit qeveritar dhe, pasi të përfundojë kjo fazë, ligji kalon në procedurë parlamentare”, deklaroi Vesna Janevska, ministre e Arsimit.