Janevska: Inteligjenca artificiale po bëhet pjesë e çdo klase dhe e jetës së përditshme të nxënësve
"Inteligjenca artificiale nuk është më një e ardhme për të cilën flasim teorikisht, ajo ngadalë por me siguri po bëhet pjesë e çdo klase dhe jetës së përditshme të nxënësve. Pyetja që po hapim sot nuk është nëse do të ndikojë në arsim, por si do ta drejtojmë atë proces", tha Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska në diskutimin e sotëm në panel të fushatës "Magjia është në njohuri", kushtuar rolit të inteligjencës artificiale në arsim.
Ajo theksoi se Ministria e Arsimit dhe Shkencës monitoron në mënyrë aktive trendet bashkëkohore arsimore, me një fokus të veçantë në zhvillimin dhe zbatimin e inteligjencës artificiale në arsim dhe zbaton vazhdimisht analiza dhe masa përmes një qasjeje sistemike, me qëllim përshtatjen në kohë dhe substanciale të sistemit arsimor.
Theks i veçantë, siç theksoi ajo, i vihet edhe trajnimit të vazhdueshëm për stafin mësimdhënës, në mënyrë që mësuesit të jenë të përgatitur për mjetet e reja dixhitale dhe ndryshimet në procesin mësimor.
Diskutimi në panel "Klasa e së Ardhmes: Inteligjenca Artificiale, Dituria dhe Roli i Ri i Mësuesit" diskutoi transformimin e procesit arsimor në epokën dixhitale dhe sfidat e reja për mësuesit dhe nxënësit./Telegrafi/