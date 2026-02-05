Janevska: Arsimi fillor është i mjaftueshëm për patentë shoferi, shteti u ofron mundësi romëve
"Për të aplikuar për patentë shoferi, mjafton minimum arsimimi fillor. Shteti u ofron atyre mundësi që ata duhet t'i shfrytëzojnë. Ne nuk kemi një numër të madh instrumentesh me të cilat përpiqemi të përmirësojmë situatën e romëve", tha ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska në lidhje me protestën e romëve që kërkojnë të përjashtohen nga detyrimi për të dhënë provim për leje për vozitje sepse janë analfabetë.
Ministrja deklaroi sot se i kushtohet vëmendje serioze arsimimit të romëve me projektin "Dekada e Romëve" dhe projekte të tjera të veçanta të Ministrisë së Arsimit të destinuara për grupin etnik rom.
"Arsimi është falas edhe për ata që kanë tejkaluar kufirin e moshës, pra deri në moshën 29 vjeç, ose sigurisht deri në moshën 25 vjeç, ata marrin arsim përmes Qendrës për Arsim të Rriturve. Kemi pasur edhe projekte me partnerët tanë të huaj, përmes të cilave romët që ishin të interesuar të përfundonin arsimin e tyre morën një lloj arsimimi të përshtatshëm për kërkesat e tregut të punës, nevojat e tyre personale, etj", tha Janevska.
Ajo gjithashtu theksoi se Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka paguar rreth 40 ndërmjetësues romë për të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve romë në shkolla, sepse, siç thonë ata, ata janë të regjistruar, por nuk vijnë në shkollë dhe e braktisin shkollën.