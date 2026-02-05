Kryeministri në detyrë, Albin Kurti të enjten nuk u deklarua për media se a synon koalicion qeverisës.

"Jam shumë vonë per takimet e radhës", ka thënë Kurti para gazetarëve.

Ai sot mori pjesë në ngjarjen e organizuar nga Këshilli i Investitorëve Evropian - Dita e Biznesit Francez në Kosovë".

Ndryshe një ditë më parë, Kurti tha se janë duke u përgatitur që sa më shpejt të konstituohet Kuvendi i Kosovës dhe të formohet Qeveria e re, meqë sipas tij ekziston urgjencë për miratimin e buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare.


Kurti flet për formimin e institucioneve: Qeveria do të ketë emra të vjetër dhe të rinj

Ai rikujtoi se Qeveria mund të funksionojë me buxhetin e përkohshëm vetëm deri në fund të muajit shkurt.

Duke folur për përbërjen e kabinetit të ri qeveritar, Kurti paralajmëroi se do të ketë vazhdimësi, por edhe ndryshime. /Telegrafi/

