“Jam i lodhur nga VAR-i”: Ish-presidenti i UEFA-s, Michel Platini bën thirrje për ndryshime të mëdha në arbitrim
Tre herë fituesi i Topit të Artë dhe ish-presidenti i UEFA-s, Michel Platini, ka shprehur edhe një herë kundërshtimin e tij të fortë ndaj mënyrës se si po zbatohet VAR-i në futbollin modern.
Duke folur në emisionin After Foot të RMC Sport, legjenda franceze argumentoi se teknologjia po tejkalon kufijtë e saj dhe po detyron një rishkrim të rregullave themelore të lojës.
"Nëse do të isha në pozicionin e FIFA-s – por nuk jam - do të përdorja VAR-in vetëm për linjat dhe pozicionet jashtë loje. Në rastet kur është jashtëzakonisht e vështirë për gjyqtarët ta shohin situatën qartë”, ka thënë fillimisht Platini.
Platini ishte veçanërisht kritik ndaj mënyrës se si sistemi trajton vendimet subjektive, veçanërisht topin me dorë.
“Jam i lodhur nga ndërhyrja e VAR-it në situatat e topit me dorë. Një top me dorë mund të jetë i qëllimshëm ose i paqëllimshëm. Ata po ndryshojnë të gjitha rregullat e arbitrimit vetëm për t'i përshtatur ato me VAR!”, përfundoi ish-presidenti i UEFA-s. /Telegrafi/