Jakimovski vullnetarisht është paraqitur për të vuajtur dënimin me burg prej gjashtë muajsh e gjysmë
Nga GROM njoftojnë se kryetari i kësaj partie, Stevçe Jakimovski, shkoi vullnetarisht për të vuajtur dënimin me burg prej gjashtë muajsh e gjysmë.
"Jemi thellësisht të zhgënjyer nga Gjykata Penale që dënoi kryetarin tonë për ngritjen e dy ndërtesave të përkohshme (barakave), në të cilat komuna operoi për 13 vjet.
Ai nuk i bëri dëm askujt, por komuna kurseu një milion e gjysmë euro qira për të gjitha ato vite nëse përdorte hapësirë me qira dhe ajo që është më e rëndësishmja është se ai është i vetmi rast në Evropë që do të vuajë një dënim efektiv me burg për këtë krim të sajuar të ngritjes së një objekti të përkohshëm me një vendim të Këshillit të Komunës, me një program pune të konfirmuar nga i njëjti, një program prokurimi publik dhe para të siguruara nga buxheti i komunës. Ai nuk i ngriti barakat për fëmijët dhe familjen e tij, por për qytetarët e Karposhit", thonë nga GROM.
Partia vlerëson se në rastin Stevço Jakimovski, gjykata padyshim e ka konfirmuar veten si një organizatë parapolitike, e cila nuk i shërben drejtësisë, ligjeve dhe Kushtetutës, por partisë politike në pushtet. Është për të ardhur keq, shtojnë ata, që në heshtjen e kryetarit të tyre Stevçe Jakimovski, përveç Hristijan Mickoskit, merr pjesë edhe sistemi gjyqësor./Telegrafi/