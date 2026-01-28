Jaguar mbetet plotësisht elektrik
Kompania Jaguar Land Rover (JLR) ka mohuar raportet në media se modeli i ri GT elektrik mund të ketë edhe një version me motor me benzinë. Një burim i lartë brenda kompanisë e përshkroi idenë si “absurde” dhe konfirmoi se marka do të vazhdojë të jetë ekskluzivisht elektrike në të ardhmen.
Gjatë fundjavës u publikua një artikull në The Sunday Times, sipas të cilit Jaguar kishte kërkuar që inxhinierët të zhvillonin një sistem me motor me djegie të brendshme për modelin e ri GT, i cili pritet të prezantohet më vonë këtë vit.
Artikulli tha se kjo do të ofrohej bashkë me versionin elektrik për shkak të shqetësimeve mbi rënien e shitjeve të automjeteve elektrike, sidomos në segmentin premium.
Megjithatë, një burim i lartë tha për Autocar se raporti është “absurd” dhe se Jaguar do të rilansohet vetëm si markë elektrike, sipas planit. JLR filloi të njoftojë planet për një Jaguar plotësisht elektrik që në fund të vitit 2024, dhe shitja e modeleve me motor me djegie, si SUV-i i famshëm F‑Pace, përfundoi në fillim të vitit 2025.
Zëdhënësi i kompanisë tha se “planet tona për të ripërkufizuar Jaguar si një markë luksoze vetëm me automjete elektrike mbeten të pandryshuara. Mezi presim prezantimin e Jaguarit të ri elektrik më vonë këtë vit”.
Modeli i parë në këtë epokë të re do të jetë GT, i njohur brenda kompanisë si Type 00. Gazetarët e Autocar e përshkruan atë si një makinë me performancë të lartë dhe një nga përvojat më të mira të vozitjes.
Deri në fund të vitit 2027, pritet që këtij GT‑i t’i bashkëngjiten një limuzinë luksoze dhe një SUV, duke formuar gamën e re të automjeteve elektrike Jaguar. /Telegrafi/