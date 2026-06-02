Toyota GRMN Corolla shton pak nga gjithçka
Ka kaluar më shumë se një vit që kur Toyota njoftoi se po zhvillonte një GR Corolla me më shumë çift rrotullues, duke na lënë të pyesim veten nëse do të mbante stemën GRMN.
Për fat të mirë, parashikimi ynë ishte i saktë dhe "Gazoo Racing Meister i Nürburgring" ka mbërritur zyrtarisht. Edhe pse nuk është një ndryshim rrënjësor nga GR Corolla, ajo sjell përmirësime në të gjitha aspektet, transmeton Telegrafi.
Le të fillojmë me motorin. Motori me tre cilindra 1.6 litra me turbokompresor i Toyota-s ende prodhon 300 kuaj fuqi, por çift rrotullues është rritur nga 295 në 302 (410 Njuton-metra).
Meqenëse disa nga imazhet që kemi përfshirë tregojnë versionin japonez, ia vlen të përmendet se GRMN Corolla me specifikime JDM prodhon pak më shumë çift rrotullues, në 415 Nm.
Është interesante se fuqia shtesë e nxjerrë nga G16E-GTS (e ndarë me GR dhe GRMN Yaris) u bë e mundur duke zbatuar mësimet e nxjerra gjatë testimit të makinës së garave GR Corolla me një motor me hidrogjen.
Përveç çift rrotullues pak më të madh, ka edhe më shumë në gamën e mesme. Në anim të plotë, sistemi i spërkatjes intercooler i shtuar rishtazi i GRMN mban temperaturat në nivele optimale për shpërndarje të qëndrueshme të fuqisë.
Duke i bërë jehonë Morizo Edition të disa viteve më parë, GRMN Corolla sakrifikon praktikën duke hequr ulëset e pasme, duke ulur 30 kilogramë krahasuar me GR të rregullt.
Gjithashtu e nxjerrë nga makina e garave me hidrogjen e përmendur më parë, paketa aerodinamike përmban një krah të pasmë të rregullueshëm në pesë drejtime.
Seti muskulor i karrocerisë përfshin gjithashtu kanale të kapakut dhe parakolpit të përparmë, si dhe spoilerë anësorë të përparmë. Ndërsa GR Corolla përdor goma Michelin Pilot Sport 5 235/40R18, GRMN merr gomë më të gjerë dhe më ngjitëse 245/40 ZR18 Pilot Sport Cup 2 të mbështjellë rreth fellneve 18-inçëshe të farkëtuara me 10 rreze, të përfunduara në bronz mat.
Rrotat e reja mbajnë logon GR në vend të logos Toyota, si pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për ta shndërruar Gazoo Racing në një nën-markë të pavarur.
Diku tjetër, Toyota modifikoi pezullimin duke vendosur amortizatorë të rinj me një tub përpara dhe prapa. Inxhinierët punuan gjithashtu në sistemin e tërheqjes në të gjitha rrotat dhe drejtimin elektrik për ta bërë GRMN Corolla edhe më të mirë në pistë dhe për të krijuar atë që kompania e quan versioni "përfundimtar" i makinës së saj të re.
Fshirja e sediljes së pasme nuk është ndryshimi i vetëm brenda. Versioni i Amerikës së Veriut merr ulëse sportive gjysmë-kovë, ndërsa në Japoni dhe Australi, Toyota instalon një ulëse të plotë shoferi me mbështetje anësore edhe më të madhe.
E zhvilluar dhe prodhuar në vend, fibra karboni zbukuron anën e pasagjerit të panelit të instrumenteve. Një tjetër ndryshim që vështirë se vihet re është ngjyra Alumite Red e aplikuar në kornizën e derës dhe në dorezën e ndërrimit të marsheve.
Edhe pse prodhimi nuk është zbuluar, pllaka e numrit serial të vendosur mbi levën e ndërrimit të marsheve manuale sugjeron se disponueshmëria do të jetë e kufizuar.
Me vetëm tre shifra, do të tundoheshim të thoshim se Toyota nuk do të ndërtojë më shumë se 999 njësi, por kjo mbetet për t'u parë, pasi numërimi mund të ndryshojë sipas rajonit.
GRMN Corolla do të shitet kryesisht në Japoni, Amerikën e Veriut dhe Australi. Ndërsa çmimi nuk është njoftuar, është e arsyeshme të supozohet se do të ketë një çmim më të lartë se GR Corolla, e cila fillon nga 41,415 dollarë pa opsionet.
Meqenëse është një automjet i vitit 2026, GRMN duhet të dalë në shitje në SHBA në muajt e ardhshëm. /Telegrafi/