Turqi, makina qëndron mbi çati prej 10 vitesh, tërheq vëmendjen e kalimtarëve
Në fshatin Kayırlı në Nigde të Turqisë, një kamionetë që i apasionuari pas makinave klasike Fikret Yucel e vendosi në çatinë e shtëpisë së tij me një vinç rreth 10 vjet më parë, vazhdon të tërheqë vëmendjen pavarësisht viteve që kanë kaluar.
Edhe Rexhep Yatgın, i cili bleu shtëpinë rreth 5 vjet më parë pas vdekjes së Yucel, gjithashtu nuk bëri asnjë ndërhyrje ndaj automjetit.
Automjeti, tërheq vëmendjen në fshat si dhe të kalimtarëve në zonë. /AA/