Jack Nicholson feston ditëlindjen e 89-të: Vajza e tij Lorraine ndan një foto të rrallë të aktorit
Aktori legjendar i Hollivudit, Jack Nicholson, festoi ditëlindjen e tij të 89-të dy ditë më parë dhe vajza e tij Lorraine Nicholson ndau një foto të rrallë të babait të saj në rrjetet sociale për të shënuar këtë rast.
Konkretisht, në Instagram Story-n e saj, Lorraine postoi një fotografi më të vjetër të Jack-ut me mbishkrimin "89?", në të cilën babai i saj pozonte me një bluzë të kuqe, me një puro në dorë, me buzëqeshjen e tij karakteristike.
Në Historinë tjetër, Nicholson qesh dhe duartroket, duke shijuar festimin. Jack ishte veshur me një bluzë polo të errët dhe pantallona të çelëta, dhe vajza e tij shtoi me entuziazëm: "89!"
Foto: Screenshot/ Instagram
Në të kaluarën, Nicholson ishte i rregullt në ngjarjet e Hollivudit, duke u ulur në rreshtat e parë në ndeshjet e Los Angeles Lakers, por vitet e fundit ai ka qëndruar kryesisht brenda katër mureve të tij, larg vëmendjes së medias.
Lorraine, e cila është një nga gjashtë fëmijët e aktorit, është shumë e lidhur me të atin, dhe vëllai i saj Ray Nicholson po ndjek gjithashtu gjurmët e tij si aktor. Lorraine kohët e fundit i është përkushtuar edhe regjisë dhe prodhimit të filmave.
Xheku u shfaq për herë të fundit në publik në shkurt të vitit të kaluar, kur mori pjesë në festimin e 50-vjetorit të "Saturday Night Live". Që atëherë, fansat kanë parë vetëm foto të rralla, shpesh të ndara nga Lorraine, e cila kalon shumë kohë me të atin.
Xheku luajti rolin e tij të fundit në film në vitin 2010 në filmin "How Do You Know", pas të cilit u tërhoq nga industria e filmit.
Përveç kësaj, Lorraine kohët e fundit tërhoqi vëmendjen e publikut për një ese që shkroi për revistën W. Në tekst, ajo iu referua kulturës së Hollivudit, duke kritikuar situatën në Los Angeles.
"Los Angeles është vendosur si kryeqyteti botëror i ankthit për statusin", shkroi Lorraine, duke iu referuar ndikimit të mediave sociale dhe kulturës së kudondodhur të influencuesve. /Telegrafi/