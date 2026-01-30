Izraeli planifikon rihapjen e pikës kufitare Rafah pas gati dy vitesh
Izraeli planifikon të rihapë pikën kufitare Rafah të dielën, pas gati dy vitesh mbylljeje.
Megjithatë, kalimi që lidh Gazën me Egjiptin do të hapet vetëm për të lejuar një “lëvizje të kufizuar njerëzish”, ka njoftuar Koordinatori i Aktiviteteve Qeveritare në Territore (COGAT), një organ i ministrisë së mbrojtjes izraelite që mbikëqyr çështjet civile në territoret palestineze.
Hapja e pikës së kalimit – një pikë kyçe hyrjeje për furnizimet humanitare të nevojshme urgjentisht për rreth dy milionë njerëz të zhvendosur të Gazës që nuk kanë ushqim, strehim dhe ilaçe – është përcaktuar në fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, e cila synon t’i japë fund luftës shkatërruese midis Hamasit dhe Izraelit, megjithëse nuk është caktuar një afat kohor.
Pjesa thelbësore e fazës së parë të planit u përfundua pas kthimit të eshtrave të pengut të fundit izraelit në Gaza në fillim të kësaj jave.
Hamasi më pas lëshoi një deklaratë duke i bërë thirrje Izraelit të përfundojë zbatimin e të gjitha dispozitave të marrëveshjes së armëpushimit, "veçanërisht hapjen e kalimit kufitar të Rafah në të dyja drejtimet pa kufizime".
Megjithatë, Izraeli synon të mbajë kontroll të rreptë të kalimit kufitar.
“Dalja dhe hyrja nga Rripi i Gazës nëpërmjet Kalimit të Rafahut do të lejohet në koordinim me Egjiptin, pas miratimit paraprak të sigurisë së individëve nga Izraeli dhe nën mbikëqyrjen e misionit të Bashkimit Evropian, ngjashëm me mekanizmin e zbatuar në janar 2025”, tha COGAT.
Deklarata shtoi se kthimi i banorëve nga Egjipti në Gaza do të lejohet, "në koordinim me Egjiptin, vetëm për banorët që u larguan nga Gaza gjatë luftës dhe vetëm pas miratimit paraprak të sigurisë nga Izraeli".
Thuhet se një proces shtesë shqyrtimi dhe identifikimi do të kryhet gjithashtu në një korridor të caktuar nën kontrollin e ushtrisë izraelite. /Telegrafi/