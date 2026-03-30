Izraeli miraton ligjin që dënon me vdekje palestinezët e dënuar për sulme vdekjeprurëse
Parlamenti i Izraelit miratoi të hënën një ligj që e bën dënimin me vdekje një dënim të parazgjedhur për palestinezët e dënuar në gjykatat ushtarake për sulme vdekjeprurëse, duke përmbushur një premtim nga aleatët e ekstremit të djathtë të kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Legjislacioni ka tërhequr kritika ndërkombëtare ndaj Izraelit, i cili është tashmë nën shqyrtim për rritjen e dhunës nga kolonët hebrenj kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Telegrafi.
Masa përfshin dispozita që kërkojnë ekzekutim me varje brenda 90 ditëve nga dënimi, me njëfarë leje për vonesë, por pa të drejtë për falje dhe mundësinë e vendosjes së një dënimi me burgim të përjetshëm në vend të dënimit me vdekje.
Izraeli hoqi dënimin me vdekje për vrasje në vitin 1954. I vetmi person i ekzekutuar ndonjëherë në Izrael pas një gjyqi civil ishte Adolf Eichmann, një arkitekt i Holokaustit nazist, në vitin 1962.
Gjykatat ushtarake në Bregun Perëndimor tashmë mund të vendosin një dënim me vdekje për të dënuarit palestinezë, por nuk e kanë bërë kurrë këtë.
Masa u promovua nga Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë kombëtare i ekstremit të djathtë i cili ka mbajtur gjilpëra në formë laku në prag të votimit.
"Kjo është një ditë drejtësie për të vrarët, një ditë frenimi për armiqtë. Kushdo që zgjedh terrorin zgjedh vdekjen", tha Ben-Gvir në parlament.
Presidenti palestinez Mahmoud Abbas e dënoi legjislacionin si shkelje të së drejtës ndërkombëtare, dhe një përpjekje të dënuar që synonte të frikësonte palestinezët.
"Ligje dhe masa të tilla nuk do ta thyejnë vullnetin e popullit palestinez dhe as nuk do ta minojnë vendosmërinë e tyre", tha zyra e Abbasit në një deklaratë.
"As nuk do t'i pengojnë ata të vazhdojnë luftën e tyre legjitime për liri, pavarësi dhe krijimin e një shteti të pavarur palestinez me Jerusalemin Lindor si kryeqytet", shtuan ata.
Grupet militante palestineze Hamas dhe Xhihadi Islamik u bënë thirrje palestinezëve të nisin sulme në shenjë hakmarrjeje për ligjin.
Grupet kryesore të të drejtave të Izraelit e kritikuan ligjin si "një akt diskriminimi të institucionalizuar dhe dhunë raciste kundër palestinezëve".
Shoqata për të Drejtat Civile në Izrael tha se paraqiti një ankesë kundër ligjit në Gjykatën Supreme të Izraelit.
Ligji është veprimi i fundit nga koalicioni nacionalist-fetar i Netanyahut për të ngritur shqetësim midis aleatëve perëndimorë të Izraelit, të cilët gjithashtu kanë qenë kritikë ndaj dhunës së kolonëve kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor.
Në një përpjekje për të shmangur reagimin ndërkombëtar, Netanyahu kërkoi që disa elementë të legjislacionit të zbuten, raportuan mediat izraelite. Ai votoi në favor të projektligjit, i cili fitoi mbështetjen e 62 prej 120 anëtarëve të Knesetit.
Projektligji fillestar kishte mandatuar dënimin me vdekje për qytetarët jo-izraelitë të dënuar në gjykatat ushtarake të Bregut Perëndimor për akte terroriste vdekjeprurëse. Legjislacioni i rishikuar përfshin mundësinë e burgimit të përjetshëm.
Në gjykatat civile të Izraelit, legjislacioni i ri mandaton ose burgim të përjetshëm ose dënimin me vdekje për këdo që dënohet për "shkaktimin e qëllimshëm të vdekjes së një personi me qëllimin e dhënies fund të ekzistencës së Izraelit". /Telegrafi/