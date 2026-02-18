Izraeli do të lejojë 10,000 palestinezë nga Bregu Perëndimor të marrin pjesë në lutjet e së premtes në xhaminë Al-Aksa gjatë Ramazanit
Izraeli do t'u japë leje 10,000 palestinezëve të Bregut Perëndimor për të hyrë në Jerusalem për lutjet e së premtes në kompleksin e xhamisë Al-Aksa gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, njofton Koordinatori i Aktiviteteve Qeveritare në Territore i Ministrisë së Mbrojtjes.
Duke pasqyruar kriteret e vitit të kaluar, vetëm meshkujt e moshës 55 vjeç e lart, gratë 50 vjeç e lart dhe fëmijët 12 vjeç e poshtë, kur shoqërohen nga një i afërm i shkallës së parë, do të lejohen të marrin pjesë në lutjet në Al-Aksa, i vendosur në Malin e Tempullit në Jerusalem, transmeton Telegrafi.
COGAT thotë se pas një vlerësimi të sigurisë, udhëheqja politike "pranoi rekomandimin e institucionit të mbrojtjes në lidhje me kornizën për hyrjen e besimtarëve palestinezë në kompleksin e Malit të Tempullit/xhamisë Al-Aksa gjatë muajit të Ramazanit".
"Kjo ka për qëllim të lejojë dhe lehtësojë lirinë e adhurimit dhe fesë për opinionin, me kusht ruajtjen e stabilitetit të sigurisë", thotë organi i Ministrisë së Mbrojtjes.
COGAT thotë se “të gjitha lejet kushtëzohen nga miratimi paraprak i sigurisë nga autoritetet përkatëse të sigurisë” dhe përveç kësaj, “banorët që udhëtojnë për lutje në Malin e Tempullit do të duhet t’i nënshtrohen dokumentacionit digjital në kalime pas kthimit të tyre në zonat e Judesë dhe Samarisë [Bregu Perëndimor] në përfundim të ditës së lutjes”. /Telegrafi/