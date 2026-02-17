Izraeli arreston imamin e xhamisë Al-Aksa në Jerusalem
Forcat izraelite arrestuan të hënën në mbrëmje imamin e Xhamisë Al-Aksa, Sheikh Mohammed al-Abbasi, nga brenda oborrit të xhamisë në Jerusalem.
Agjencia palestineze e lajmeve WAFA, duke cituar burime lokale, raportoi se "forcat izraelite e arrestuan Sheikh al-Abbasi brenda oborrit të Xhamisë Al-Aksa" pa dhënë asnjë arsye, shkruan TrtWorld, përcjell Telegrafi.
Ajo shtoi se arrestimi "vjen mes masave të përshkallëzuara izraelite kundër Xhamisë së bekuar Al-Aksa, duke përfshirë kufizime për imamët, predikuesit dhe besimtarët e stacionuar atje, kufizime në hyrjen e besimtarëve dhe intensifikim të inkursioneve të kryera nga kolonët nën mbrojtje të rreptë nga policia izraelite".
Siç theksohet më tej, pak orë para arrestimit të tij, autoritetet izraelite e ndaluan Sheikh al-Abbasi të hynte në kompleksin e xhamisë për një javë, me urdhrin që i nënshtrohej rinovimit.
Abbasi tha më parë se nuk ishte informuar për arsyen e ndalimit, duke e përshkruar këtë veprim si thellësisht shqetësues, veçanërisht pasi u rikthye së fundmi në detyrat e tij pas një viti shërimi nga një aksident i rëndë me makinë.
Kufizimet vijnë ndërsa përgatitjet intensifikohen për lutjet e Ramazanit, kur qindra mijëra palestinezë mblidhen në vendin e tretë më të shenjtë të Islamit.
Të martën, Hamasi dënoi arrestimin e al-Abbasit, duke thënë se atij iu dha një urdhër që e ndalonte të hynte në Xhaminë Al-Aksa dhe e përshkroi këtë veprim si ndërhyrje të hapur në punët e xhamisë dhe një sulm ndaj imamëve të saj.
Hamasi shtoi se veprimet izraelite në Xhaminë Al-Aksa përbëjnë shkelje në rritje kundër shenjtërisë së vendit. Ai akuzoi autoritetet për kufizimin e besimtarëve, bllokimin e përgatitjeve të Ramazanit dhe lejimin e bastisjeve të shtuara të kolonëve. /Telegrafi/