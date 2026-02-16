Ivanovski: Hapet tuneli i fundit në ndërtimin e hekurudhës Belakovce-Kriva Pallankë
Drejtori i Ndërmarrjes Infrastrukturë Hekurudhore, Sinisha Ivanovski, njoftoi sot se është hapur tuneli i fundit nga 15 tunelet në linjën hekurudhore Belakovce-Kriva Pallankë.
Ai thotë se pret "aktivitet më serioz dhe përparim të dukshëm" në ndërtimin e linjës hekurudhore në muajt e ardhshëm.
"Po bëjmë përparim. Këtë mëngjes hapëm tunelin e fundit nga gjithsej 15 të pjesës së dytë të ndërtimit të hekurudhës për në Bullgari (Belakovce - Kriva Pallankë). Hapja e tuneleve konsiderohet si një nga aktivitetet më specifike të ndërtimit.
Dhe në këtë projekt, kjo pozicion është përfunduar tashmë. Progresi aktual nga ana e kontraktorit ende nuk është sipas pritjeve, por mund të njoftoj se segmentet më specifike të projektit po kapërcehen ngadalë dhe pres muaj të aktivitetit më serioz operativ dhe përparim të dukshëm.
Korridori 8 është me rëndësi strategjike për Maqedoninë dhe NATO-n dhe si i tillë, po punohet seriozisht në ndërtimin e tij dhe lidhjen e Detit Adriatik me Detin e Zi", shkroi Ivanovski në Facebook./Telegrafi/