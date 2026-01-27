Iu drejtua banorit të verbër me deklaratën "Ti shikon çdo femër si maniak" - Ina përballet me kritika në Big Brother VIP Albania 5
Ina është vënë në qendër të kritikave gjatë spektaklit “Prime”, menjëherë pas përjashtimit të Kejsit nga shtëpia, teksa reagimi i saj ka shkaktuar debat të fortë si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri.
E prekur emocionalisht nga vendimi, Ina tentoi ta arsyetojë situatën duke deklaruar se edhe banorë të tjerë gjatë qëndrimit të tyre kanë kryer veprime apo kanë përdorur gjuhë të ngjashme me atë të Kejsit, duke lënë të nënkuptohet se ndëshkimi ishte selektiv.
Megjithatë, ky qëndrim i saj u pasua menjëherë nga një moment i papritur në studio. Produksioni transmetoi një klip të regjistruar gjatë javës, ku Ina shihej duke përdorur gjuhë tejet ofenduese dhe denigruese ndaj Stenaldos, banorit të verbër të shtëpisë.
Në pamjet e publikuara, ajo dëgjohej duke i thënë: “Ti je maniak që shikon çdo femër, i neveritshëm, i ndyrë”, deklarata që shkaktuan reagime të forta në publik dhe në rrjetet sociale.
Pas transmetimit të klipit, moderatori Ledion Liço reagoi ashpër, duke ironizuar deklaratat e Inës dhe duke vënë në pah kontradiktën në qëndrimin e saj. “Mesa duket për Inën, Stenaldo – një i verbër – është një maniak që shikon çdo femër në shtëpi”, u shpreh ai, duke e lënë sallën në heshtje dhe duke theksuar rëndësinë e përgjegjësisë për gjuhën e përdorur.
Ky moment e vendosi Inën në një pozitë të vështirë, duke nxjerrë në pah standardet e dyfishta dhe duke hapur një diskutim më të gjerë mbi bullizmin, gjuhën e urrejtjes dhe ndjeshmërinë ndaj personave me aftësi të kufizuara, tema që këtë sezon kanë qenë shpesh në fokus të spektaklit.