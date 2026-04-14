Italia pezullon marrëveshjen e mbrojtjes me Izraelin mes kritikave në rritje për luftën në Liban
Italia sot pezulloi një marrëveshje mbrojtjeje me Izraelin mes kritikave në rritje për sulmet izraelite në luftën e vazhdueshme në Liban.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni njoftoi pezullimin e marrëveshjes së gjatë, të nënshkruar më shumë se dy dekada më parë për të rritur bashkëpunimin në mbrojtje, transmeton Telegrafi.
"Duke marrë parasysh situatën aktuale që po përjetojmë, qeveria ka vendosur të pezullojë rinovimin automatik të marrëveshjes së mbrojtjes me Izraelin", tha Meloni në Verona, Itali.
Memorandumi i Mirëkuptimit u nënshkrua në vitin 2003 nga kryeministri i atëhershëm Silvio Berlusconi dhe hyri në fuqi në vitin 2006. Marrëveshja i nënshtrohej rinovimit automatik çdo pesë vjet.
Në përgjigje të pezullimit, Ministria e Punëve të Jashtme e Izraelit minimizoi rëndësinë e marrëveshjes.
"Ne nuk kemi një marrëveshje sigurie me Italinë. Ne kemi pasur një memorandum mirëkuptimi për shumë vite që nuk kishte kurrë ndonjë substancë të vërtetë. Kjo nuk do të dëmtojë sigurinë e Izraelit", tha Ministria në një deklaratë.
Qeveria e Melonit kishte mbajtur më parë lidhje të ngushta me Izraelin, edhe pas fillimit të luftës në Gaza më shumë se dy vjet më parë. Por këto marrëdhënie janë përkeqësuar me kritikat në rritje italiane ndaj Izraelit për sulmet në Liban, të cilat kanë vrarë më shumë se 2,000 njerëz, sipas ministrisë së Shëndetësisë të Libanit. /Telegrafi/