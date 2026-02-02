Italia përshpejton dekretin e sigurisë pas përleshjeve të dhunshme në Torino që lënduan 100 policë
Qeveria e Italisë po përshpejton një dekret sigurie pas përleshjeve të dhunshme në Torino që lanë më shumë se 100 oficerë të plagosur dhe një polic të rrahur me çekiç nga protestuesit e maskuar, një sulm që kryeministrja Giorgia Meloni e quajti "tentativë vrasjeje".
Oficeri, 29-vjeçar Alessandro Calista, i policisë së Padovës, u rrethua nga demonstrues të maskuar dhe e goditën vazhdimisht - përfshirë me çekiç - përpara se një oficer tjetër të ndërhynte me një mburojë për ta nxjerrë nga turma, transmeton Telegrafi.
Ai pësoi disa goditje dhe një dëmtim me çekiç, por u lirua nga spitali më vonë të dielën, së bashku me të paktën një oficer tjetër të shtruar gjithashtu në spitalin Molinette të Torinos.
Autoritetet arrestuan tre burra të moshës 22, 31 dhe 35 vjeç pas dhunës të së shtunës gjatë një demonstrate në mbështetje të qendrës sociale anarkiste Askatasuna.
22-vjeçari nga provinca e Grossetos u mor në paraburgim dhe u identifikua nga pamjet video si një nga ata që sulmuan Calistën.
Ai përballet me akuza për bashkëpunim në shkaktimin e lëndimeve personale ndaj një zyrtari publik gjatë një demonstrate për rendin publik, së bashku me akuza për grabitje për marrjen e mburojës, pajisjeve dhe maskës së gazit të Calistës.
Disa ministra qeveritarë po kërkojnë akuza për tentativë vrasjeje në vend të sulmit.
Përveç kësaj, më shumë se 20 individë u raportuan nga policia për akuza të ndryshme, duke përfshirë mbajtjen e armëve të papërshtatshme, rezistencën ndaj autoriteteve dhe maskimin e vetes, me objekte të tilla si gurë, çelësa dhe thika të sekuestruara nga disa.
Autoritetet thanë se 108 personel sigurie u lënduan në përleshje, përfshirë 96 oficerë policie, shtatë policë financiarë dhe pesë karabinierë.
Protestuesit hodhën shishe, gurë, pajisje ndezëse të bëra vetë dhe bomba tymi, i vunë flakën kazanëve të plehrave dhe një automjeti të blinduar të policisë, dhe përdorën mobile rruge dhe shtylla ndriçimi të shkulura si armë.
Policia tha se grupi më agresiv numëronte afërsisht 1,500 protestues, përfshirë pjesëmarrës nga Franca dhe Evropa Veriore, duke ngritur shqetësime për planifikimin e rendit publik përpara Lojërave Olimpike Dimërore Milano-Cortina në vitin 2026.
Kryeministrja Giorgia Meloni dënoi dhunën, duke e quajtur sulmin ndaj oficerit "tentativë vrasjeje" - gjuhë që ajo e përsëriti pasi vizitoi oficerët e plagosur në spitalin Molinette të dielën.
Ajo njoftoi se qeveria do të përshpejtojë një paketë sigurie që është tashmë në zhvillim e sipër, duke mbajtur një takim të hënën për të finalizuar masat që pritet të shkojnë në Këshillin e Ministrave më vonë gjatë javës.
Masat që po shqyrtohen përfshijnë ndalimin parandalues policor prej të paktën 12 orësh për shkelësit e përsëritur të dhunës, kufizime në shitjen e thikave për të miturit dhe mbrojtje të zgjeruara të vetëmbrojtjes që shtrihen përtej policisë tek qytetarët e tjerë.
"Kur godet dikë me çekiç, e bën këtë duke e ditur se pasojat mund të jenë shumë, shumë serioze. Kjo nuk është një protestë, këto nuk janë përplasje. Kjo quhet tentativë vrasjeje", tha Meloni të dielën.
Ministri i Brendshëm, Matteo Piantedosi do të informojë parlamentin të martën mbi dhunën, të cilën zyrtarët qeveritarë e quajtën "terrorizëm urban" dhe "tentativë vrasjeje". /Telegrafi/