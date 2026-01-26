Italia i kërkon BE-së të listojë trupat e Gardës Revolucionare të Iranit si 'organizatë terroriste'
Ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, i kërkoi BE-së të hënën që të shpallë trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit si një "organizatë terroriste", pas shtypjes vdekjeprurëse të protestave masive në të gjithë vendin nga Teherani gjatë javëve të fundit.
Tajani tha se do ta propozonte idenë "në koordinim me partnerë të tjerë" në një takim të ministrave të Jashtëm të BE-së në Bruksel të enjten, transmeton Telegrafi.
"Humbjet e pësuara nga popullsia civile gjatë protestave kërkojnë një përgjigje të qartë", shkroi ai në një postim në X, duke i bërë thirrje BE-së të vendosë sanksione individuale kundër atyre që janë përgjegjës.
Agjencia e lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA) me seli në SHBA, tha të hënën se kishte konfirmuar vdekjen e gati 6,000 personave gjatë protestave dhe po hetonte 17,000 viktima të tjera të mundshme.
Për herë të parë javën e kaluar, autoritetet iraniane ofruan numrin e tyre zyrtar të vdekjeve, i cili u vendos shumë më i ulët në 3,117.
BE-ja ka sanksionuar tashmë disa qindra zyrtarë iranianë për shkak të shtypjes së lëvizjeve të mëparshme protestuese, dhe për shkak të mbështetjes së Teheranit për pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia.
Blloku gjithashtu ka ndaluar eksportin e një sërë komponentësh në Iran që mund të përdoren në prodhimin e dronëve dhe raketave në vend.
Javën e kaluar, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen njoftoi planet për të ndaluar eksportet shtesë të teknologjive kritike të dronëve dhe raketave.
Të premten, një zyrtar i BE-së konfirmoi se propozimi për ta shpallur IRGC-në një organizatë terroriste ishte në tryezë për takimin e kësaj jave, por tha se duhet unanimitet për t'u miratuar dhe "nuk kemi arritur ende atje".
Presioni është rritur mbi Brukselin për ta vendosur IRGC-në në listën e saj terroriste në përgjigje të shtypjes së dhunshme të protestave në Iran, e cila fillimisht filloi më 28 dhjetor pasi riali ra në nivele rekord kundrejt dollarit amerikan.
Vendosja e degës më të fuqishme të forcave të armatosura të Iranit në listën terroriste të BE-së, do ta vendoste IRGC-në së bashku me grupe të tilla si i ashtuquajturi IS, al-Kaeda, Hamasi dhe Xhihadi Islamik Palestinez.
Një përcaktim si grup terrorist do t'i nënshtronte anëtarët e tij ndaj ndalimeve të udhëtimit, ngrirjes së aseteve dhe "një ndalimi për vënien në dispozicion të fondeve ose burimeve ekonomike për ata që janë të listuar", sipas rregullave të përcaktuara nga Këshilli Evropian.
Sipas diplomatëve në Bruksel, vende si Gjermania dhe shtetet baltike janë ndër vendet që shtyjnë për të ringjallur diskutimet mbi këtë çështje, pas dhunës ekstreme të ushtruar ndaj protestuesve pas dy javësh demonstratash.
Ministri holandez i Punëve të Jashtme, David van Weel, ishte ndër zyrtarët e parë qeveritarë që i kërkoi publikisht BE-së në X që ta "rendisë IRGC-në si një organizatë terroriste".
Në Francë, deputeti i qendrës, Pieyre-Alexandre Anglade, lëshoi një apel të ngjashëm, duke argumentuar se Evropa "nuk mund të heshtë" ndërsa "qindra civilë kanë vdekur dhe të tjerë janë plagosur nga ushtarët brutalë të regjimit, veçanërisht Rojet e Revolucionit".
SHBA-ja, Kanadaja dhe Australia e kanë përcaktuar tashmë IRGC-në si një organizatë të huaj terroriste.
Italia, Franca dhe Spanja ende nuk kanë marrë një vendim, sipas diplomatëve të njohur me çështjen. Një diplomat i tha Euronews se së pari duhet të zhvillohet një “diskutim kuptimplotë”, megjithëse nuk tregoi nëse vendi i tij do ta kundërshtonte këtë. /Telegrafi/