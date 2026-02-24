Italia heton zhdukjen e pjesëve të aeroplanëve ushtarakë me vlerë 17 milionë euro – ka një supozim se ku mund të kenë përfunduar
Prokurorët italianë po hetojnë zhdukjen e gati 2,500 pjesëve të aeroplanëve ushtarakë me vlerë rreth 17 milionë euro nga depot e Forcave Ajrore në Brindizi.
Pjesët e humbura përfshijnë module dhe sisteme elektronike për aeroplanët luftarakë-bombardues Panavia Tornado dhe AMX dhe aeroplanët transportues Lockheed C-130 Hercules, sipas raporteve të mediave italiane.
Prokurorët e Romës dhe Zyra e Prokurorit Publik Ushtarak kanë futur rreth një duzinë personash në një regjistër të dyshuarish për përvetësim të dyshuar, duke përfshirë menaxherë të lartë të logjistikës së Forcave Ajrore, gjeneralë dhe drejtues nga kompania e jashtme e kontraktuar për të mirëmbajtur materialet në depon e Brindizit.
Pjesët nuk janë pjesë rezervë të zakonshme, por sisteme kritike të nevojshme për funksionimin e sigurt të aeroplanëve ushtarakë.
Zakonisht, ato mund të gjurmohen përmes regjistrave ushtarakë, kodeve të inventarit dhe protokolleve të NATO-s.
Hetuesit tani po shqyrtojnë se si pjesët që i nënshtrohen procedurave të rrepta të ndjekjes mund të zhduken nga të dhënat zyrtare para se të hiqen fizikisht nga depot.
Një element kyç i hetimit është certifikimi "jashtë përdorimit" i lëshuar për pjesë të caktuara pasi ato u zhdukën nga depot.
Nëse pjesët që ishin ende funksionale u deklaruan të konsumuara, kjo do të sugjeronte një përpjekje të organizuar për të eliminuar gjurmueshmërinë e tyre zyrtare, thanë hetuesit.
Një linjë hetimi e paverifikuar sugjeron se pjesët mund të jenë devijuar në Amerikën e Jugut, veçanërisht në Brazil, ku disa nga këto lloje aeroplanësh janë funksionalë, raportoi Repubblica. /Telegrafi/