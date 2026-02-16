Italia gati të stërvisë forcat policore në Gaza
Italia është e gatshme të ndihmojë në trajnimin e forcave policore në Gaza dhe në territoret palestineze.
Këtë e ka bërë të ditur Ministri i Jashtëm Italian, Antonio Tajani, shkruan Reuters.
Me këtë veprim, bëhet e ditur se Italia synon të luajë një rol në stabilizimin e Lindjes së Mesme.
"Jemi gati të trajnojmë një forcë të re policore në Gaza dhe jemi gjithashtu gati të trajnojmë një forcë policore palestineze", tha Tajani në një konferencë për shtyp në Romë.
Gjithashtu, ai konfirmoi se ishin gati të marrin pjesë si vëzhgues në iniciativën e Bordit të Paqes të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Në përfundim, deklaratat e ministrit tregojnë se Italia synon të marrë një rol më aktiv në përpjekjet për stabilizimin e situatës në Gaza dhe në territoret palestineze. /Telegrafi/