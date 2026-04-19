Itala, kompania italiane shekullore e veturave për të cilën mund të mos keni dëgjuar po rikthehet në treg
Kthimi i Italës është zyrtar—dhe ka një datë për kthimin e saj: 18 maj. Atë të hënë në muzeun kombëtar të automobilave në Torino, do të zbulohet projekti i ripërtëritjes së markës, duke shënuar shfaqjen e parë publike të linjës së re të modeleve.
Kthimi sjell në jetë një nga emrat historikë në historinë e automobilave italiane, aktiv nga viti 1903 deri në vitin 1934, tani i rilansuar përmes një iniciative industriale të fokusuar në Made in Italy, transmeton Telegrafi.
Eventi në muze e zhvendos historinë nga thashethemet në konfirmim. Plani industrial synon të ringjallë një markë që është simbol i automobilave italiane, duke theksuar identitetin e saj historik dhe duke e riinterpretuar atë për sot me një gamë të re modelesh Made-in-Italy.
Njoftimi erdhi nga Massimo Di Tore, drejtori i komunikimit dhe marketingut i Italës, gjatë prezantimit të librit të Andrea Gentilit kushtuar sulmit nga Pekini në Paris të vitit 1907—një nga arritjet më të rëndësishme në historinë e automobilave.
Një episod që, përmes figurave të Princit Scipione Borghese, gazetarit Luigi Barzini dhe mekanikut Ettore Guizzardi, ende qëndron si një moment kyç në historinë e evolucionit të automobilit si simbol i progresit.
Po atë mbrëmje zyrtarizoi edhe partneritetin midis Itala-s dhe muzeut kombëtar të automobilave në Torino, i cili pritet të vazhdojë përmes iniciativave të përbashkëta përtej ngjarjes së majit.
Bashkëpunimi synon të forcojë lidhjen midis projektit të ri industrial dhe ruajtjes së trashëgimisë automobilistike të Italisë.
Gjithashtu në ekspozitë gjatë ngjarjes ishte Itala Pekin-to-Paris 35/45 kuaj-fuqi e koleksionit të muzeut.
Kuratori i muzeut Davide Lorenzone i shoqëroi pjesëmarrësit përmes zgjidhjeve teknike të modelit nga afër, duke hapur kapakun e motorit dhe duke shpjeguar punën e restaurimit të kërkuar gjatë viteve për të ruajtur integritetin e tij - duke përfshirë edhe paraqitjet e tij të mëvonshme në garat historike. /Telegrafi/