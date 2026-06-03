ISW analizon qëllimet e Putinit pas sulmit masiv të 2 qershorit në Ukrainë
Sulmi masiv i Rusisë ndaj Ukrainës natën e 1 deri në 2 qershor kishte për qëllim të shfrytëzonte mungesën e interceptorëve Patriot dhe të shpërqendronte vëmendjen nga pamundësia e Rusisë për të siguruar prapavijën e saj të thellë nga sulmet ukrainase me rreze të gjatë veprimi, si dhe nga pengesat e saj në fushën e betejës.
Sipas Ukrinform, kjo thuhet në një raport nga Instituti për Studimin e Luftës (ISW), përcjell Telegrafi.
Analistët vërejnë se para sulmit, Kremlini u përpoq ta paraqiste atë si një përgjigje legjitime.
Në veçanti, presidenti rus Vladimir Putin përsëriti pretendimet se sulmi i Ukrainës i 21 deri në 22 maj kundër një selie të Qendrës Ruse Rubikon për Teknologji të Avancuara pa pilot në Starobilsk të pushtuar, rajoni Luhansk, goditi një objekt ekskluzivisht civil.
Dhe zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov deklaroi se pas një takimi të 1 qershorit, Putin urdhëroi një sulm hakmarrës.
Të nesërmen, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë pretendoi se sulmi i 2 qershorit ishte në përgjigje të sulmit të Starobilsk dhe renditi objektivat ushtarake dhe të industrisë së mbrojtjes që dyshohet se u goditën.
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Megjithatë, analistët e ISW theksojnë se sulmet ruse shkaktuan dëme të konsiderueshme në infrastrukturën civile dhe kritike të Ukrainës dhe rezultuan në viktima të shumta civile.
"Përdorimi i municioneve thërrmuese nga Rusia dhe kryerja e sulmeve me raketa me dy goditje që synojnë reaguesit e parë vazhdon të demonstrojë një model sulmi rus që synon të shkaktojë viktima maksimale civile dhe dëme në infrastrukturën civile... Pretendimet ruse se sulmet e fundit janë në përgjigje të një sulmi të vetëm kundër Starobilsk-ut të pushtuar po përpiqen të errësojnë realitetin se Rusia ka shumë të ngjarë të kishte kryer këto sulme gjithsesi", vlerësoi ISW.
Raporti shton se sulmi i 2 qershorit është pjesë e një përshkallëzimi të sulmeve ruse pas të ashtuquajturës periudhë armëpushimi 9-11 maj, e cila ekspozoi paaftësinë e Rusisë për të mbrojtur prapavijën e saj të thellë nga sulmet ukrainase, pasi Putin thuhet se i kërkoi Ukrainës të përmbahej nga sulmet gjatë festimeve të Ditës së Fitores në Moskë.
Analistët gjithashtu kujtojnë se zyrtarët rusë më parë kërcënuan me sulme ndaj qendrave vendimmarrëse ukrainase në Kiev në përgjigje të sulmeve në territorin rus gjatë periudhës së armëpushimit.
Që atëherë, Rusia ka vazhduar sulmet sistematike që ndikojnë në mënyrë disproporcionale në zonat civile në kryeqytet.
“Putini po përdor paketa masive sulmesh kundër Kievit në një përpjekje për të thyer vullnetin e Ukrainës për të luftuar, si dhe për të maskuar dobësinë e tij, veçanërisht paaftësinë e tij për të siguruar territorin rus, përfshirë kryeqytetin e Rusisë, nga sulmet e thella të Ukrainës. Ai gjithashtu po kërkon të rikuperohet nga sikleti i të qenit i detyruar t'i kërkojë Ukrainës leje për të mbajtur edhe një paradë të Ditës së Fitores në një shkallë dramatike më 9 maj”, përfundoi ISW.Siç raportohet nga Ukrinform, Përfaqësuesi i Përhershëm i Ukrainës në OKB, Andrii Melnyk, ekspozoi narrativën e sajuar të Rusisë në lidhje me ngjarjet në Starobilsk, e cila “po shembet nën peshën e kontradiktave të veta”. /Telegrafi/