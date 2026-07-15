Ish-politikania Ann Widdecombe u vra në një 'sulm të synuar', thotë policia e Mbretërisë së Bashkuar
Ish-politikania dhe konkurrentja e reality show-t Ann Widdecombe u vra në një "sulm të synuar", megjithëse motivi është ende nën hetim, tha policia britanike kundër terrorizmit të martën.
Një burrë 28-vjeçar i arrestuar nën dyshimin për vrasje dhe krime terroriste mbetet në paraburgim me një urdhër të zgjatur ndalimi sipas Aktit të Terrorizmit, që lejon policinë ta marrë në pyetje atë deri në një javë tjetër.
"Është e qartë se ky ishte një sulm i synuar", u tha gazetarëve Laurence Taylor, kreu i Policisë Kundër Terrorizmit, transmeton Telegrafi.
"Ne ende po punojmë për të kuptuar shkallën e çdo planifikimi ose përgatitjeje, dhe motivimin që qëndron pas atij sulmi", shtoi ai.
Vdekja e 78-vjeçares Widdecombe, një ish-anëtare e Parlamentit, tronditi establishmentin politik britanik, ku ajo ishte prej kohësh e njohur për pikëpamjet e saj të ashpra socialisht konservatore që kundërshtonin abortin dhe zgjerimin e të drejtave LGBTQ+.
Policia kundër terrorizmit mori përsipër hetimin të hënën pasi u zbuluan prova të reja. Policia e Devon dhe Cornwall është kritikuar për shkak se fillimisht tha se vrasja nuk besohej të ishte një krim i lidhur me terrorizmin dhe se nuk kishte asgjë që të sugjeronte se ishte e motivuar politikisht.
Komisionerja e policisë dhe krimit të Devon dhe Cornwall, Alison Hernandez, mbrojti agjencinë e saj të martën, duke thënë se informacionet e reja shpesh ndryshojnë natyrën e një hetimi me ritëm të shpejtë.
Policia beson se Widdecombe u sulmua të mërkurën menjëherë pas mesditës. Ajo nuk u paraqit për një intervistë televizive të planifikuar rreth një orë më vonë dhe u gjet e vdekur të nesërmen në shtëpinë e saj të izoluar rurale në një fshat në Anglinë Jugperëndimore.
Policia nuk zbuloi shkakun e vdekjes, duke thënë vetëm se ajo kishte pësuar "lëndime të rënda". Taylor e quajti atë një "sulm brutal ndaj një zonje 78-vjeçare në shtëpinë e saj".
I dyshuari u arrestua të shtunën në Anglinë veriore, më shumë se 320 kilometra nga fshati Haytor në buzë të parkut kombëtar Dartmoor, ku vdiq Widdecombe.
Policia ka kryer kërkime të gjera në shtëpinë e tij dhe Taylor tha se gjeti prova të planifikimit, por ai nuk pranoi të jepte detaje. Burri u arrestua të shtunën me dyshimin për vrasje, por prova shtesë të gjetura ndërsa ai ishte në paraburgim e shtynë policinë ta arrestonte përsëri me dyshimin për kryerje, përgatitje ose nxitje të akteve terroriste.
I dyshuari nuk është emëruar sepse nuk është akuzuar. /Telegrafi/