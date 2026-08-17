Ish-partneri në qendër të vëmendjes pas vdekjes së aktores Hayden Panettiere, rikthehet raporti i tyre i trazuar
Brian Hickerson është bërë sërish pjesë e vëmendjes publike pas lajmit për vdekjen e aktores amerikane Hayden Panettiere, me të cilën kishte pasur një marrëdhënie të gjatë dhe të trazuar.
Çifti u lidh për herë të parë në vitin 2018 dhe marrëdhënia e tyre u shoqërua ndër vite me ndarje, ribashkime dhe akuza të rënda për dhunë në familje.
Hickerson, me origjinë nga South Carolina, ishte zhvendosur në Los Angeles për të ndjekur mundësi në fushën e zhvillimit të pasurive të paluajtshme dhe aktrimit.
Brian dhe Hayden
Ai ka pasur disa role të vogla në industrinë e filmit, përfshirë një paraqitje në thrillerin M.F.A. të vitit 2017.
Panettiere dhe Hickerson u fotografuan së bashku në Los Angeles në vitin 2018, duke konfirmuar lidhjen e tyre.
Megjithatë, vetëm pak muaj më vonë marrëdhënia do të përballej me probleme serioze.
Në maj 2019, Hickerson u arrestua për dhunë në familje pas një incidenti të pretenduar me Panettiere.
Më pas, në shkurt 2020, ai u arrestua sërish në Wyoming pas një tjetër konflikti të pretenduar.
Hayden dhe Brian
Në atë rast, u raportua se Panettiere kishte shenja në fytyrë dhe në dorë.
Në korrik 2020, Panettiere siguroi një urdhër ndalimi ndaj Hickerson dhe foli publikisht për përvojën e saj, duke thënë se dëshironte që historia e saj të ndihmonte persona të tjerë që ndodheshin në marrëdhënie abuzive.
Po atë muaj, Hickerson u përball me një aktakuzë me tetë akuza që lidhej me disa incidente të pretenduara të dhunës.
Brian
Pavarësisht historisë së tyre të vështirë, Panettiere dhe Hickerson u shfaqën sërish bashkë në vitin 2022.
Në maj të atij viti, ata u përfshinë në një përleshje jashtë hotelit Sunset Marquis në Los Angeles. Megjithatë, në korrik 2022, çifti u nda përfundimisht.
Në librin, "This Is Me: A Reckoning", Panettiere foli më gjerësisht për marrëdhënien dhe për episodet e abuzimit që pretendonte se kishte përjetuar.
Hickerson gjithashtu pranoi publikisht se kishte qenë abuziv ndaj saj dhe tregoi një prej episodeve të marrëdhënies së tyre, ndërsa tha se e kishte të vështirë të lexonte për veten në librin e saj.
Më 16 gusht 2026, u raportua se Hayden ka ndërruar jetë në moshën 36-vjeçare.
Familja e saj kërkoi privatësi derisa autoritetet nisën të hetonin rrethanat e vdekjes. /Telegrafi/