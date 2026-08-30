Cllevio ndalohet në aeroportin e Malpensës, humb performancën në Cyrih: Më vjen keq Zvicër
Reperi Cllevio është përballur me një situatë të papritur gjatë udhëtimit drejt Zvicrës, pasi është ndaluar nga autoritetet kufitare në aeroportin e Malpensës, në Milano.
Artisti shqiptar kishte planifikuar të udhëtonte drejt Zvicrës, ku gjatë mbrëmjes ishte i programuar të performonte në një prej eventeve atje. Megjithatë, udhëtimi i tij është ndërprerë në aeroportin italian.
Cllevio ka ndarë vetë me ndjekësit një pjesë të situatës përmes një videoje të publikuar në “InstaStory”.
Në pamjet e publikuara shihen valixhet e reperit në një hapësirë pritjeje në aeroport, ndërsa ai ka shkruar: “Kjo është dhoma e pritjes para se të të fusin në paraburgim. Më vjen keq Zvicër, Rinora 4”.
Foto: Cllevio/InstaStory
Përmes këtij postimi, Cllevio ka bërë të ditur se nuk do të mund të ishte i pranishëm në performancën e planifikuar në Zvicër, ndërsa u ka kërkuar falje fansave dhe organizatorëve.
Megjithatë, reperi nuk ka dhënë detaje konkrete lidhur me arsyen se përse është ndaluar nga autoritetet italiane.
Foto: Cllevio/InstaStory
Deri më tani nuk ka një sqarim zyrtar lidhur me situatën dhe nuk dihet nëse ndalimi ka të bëjë me dokumentacionin, kontrollet kufitare apo ndonjë çështje tjetër.
Edhe pse Cllevio ka përdorur telefonin dhe ka publikuar pamje nga aeroporti, kjo nuk është e mjaftueshme për të përcaktuar natyrën apo kohëzgjatjen e ndalimit.
Foto: Cllevio/InstaStory
Në mungesë të një deklarate nga autoritetet italiane apo të një sqarimi të mëtejshëm nga vetë reperi, çdo pretendim mbi arsyen e ndalimit do të mbetej i pakonfirmuar.
Për momentin, e vetmja gjë e bërë publike nga Cllevio është se ai është ndaluar në aeroportin e Malpensës dhe, si pasojë, nuk ka arritur të udhëtojë drejt Zvicrës për performancën e planifikuar. /Telegrafi/