Ish-missi nga Meksika është gjetur e vdekur në apartamentin e saj me një plagë nga armë zjarri në kokë
Carolina Flores Gomez, një ish-mbretëreshë bukurie, u qëllua për vdekje në kokë në apartamentin e saj në Mexico City javën e kaluar, ndërsa autoritetet raportohet se e kanë përqendruar hetimin te vjehrra e saj.
Gomez, 27 vjeçe, u gjet e vdekur në shtëpinë e saj luksoze në lagjen Polanco të enjten e kaluar, sipas medias meksikane Reporte Indigo.
Zyra e Prokurorit të Mexico City po e trajton rastin si një vrasje me dashje, raportoi media.
Gomez, e cila në vitin 2017 u kurorëzua Miss Teen Universe në Baja California, besohet se është qëlluar për vdekje më 15 prill, i thanë policia medias.
Në kohën e të shtënave, policia tha se besohet që Gomez ndodhej në shtëpi me bashkëshortin e saj, Alejandro Gomez, dhe nënën e tij, Erika Maria.
Deri të mërkurën pasdite, nuk është bërë asnjë arrestim në lidhje me vdekjen e Gomez.
Policia gjithashtu deklaroi se vrasja nuk u raportua deri më 16 prill, duke ngritur dyshime pse u desh kaq shumë kohë për të njoftuar autoritetet, sipas Reporte Indigo.