IRGC paralajmëron anijet jashtë korridorit të Omanit në Hormuz, ndërsa Rubio vendos kufirin mbi taksat
IRGC e Iranit paralajmëroi të enjten se të gjitha anijet që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit duhet të përdorin rrugët e përcaktuara nga Teherani dhe se çdo anije që lundron jashtë këtyre rrugëve po e bën këtë ilegalisht, duke sfiduar drejtpërdrejt njoftimin e Omanit për një korridor të ri të përkohshëm që kalon pranë bregdetit të vet.
"Të gjitha palët informohen me anë të kësaj se të vetmet rrugë të autorizuara për të kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit janë ato të shpallura nga Republika Islamike e Iranit", tha IRGC në një deklaratë.
"Lundrimi jashtë këtyre rrugëve të përcaktuara është shumë i rrezikshëm dhe i ndaluar", paralajmëroi deklarata, transmeton Telegrafi.
Deklarata tha se një rrugë e shpallur orë më parë - të cilën nuk e emërtoi, por që përputhej me korridorin e propozuar të Omanit - ishte "e papranueshme dhe plotësisht e rrezikshme" dhe ishte vendosur "pa njoftim paraprak ose koordinim me Republikën Islamike të Iranit".
"Shkelësit do të trajtohen", shtoi ajo pa dhënë hollësi.
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Mediat e lidhura me IRGC pretenduan se tre cisterna nafte që përdorin korridorin jugor të Omanit, ishin kthyer përsëri në Gjirin Persik pasi kishin marrë paralajmërime nga Marina e IRGC.
Ministria e Oqeaneve e Koresë së Jugut tha veçmas se pesë anije të operuara nga Koreja e Jugut kishin dalë me sukses nga ngushtica të enjten, duke treguar se trafiku ishte ende në lëvizje.
Sekretari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të parlamentit të Iranit, Benyamin Saeedi, tha se kontrolli i rrugës ujore ishte "plotësisht dhe fort në duart e forcave ushtarake të Iranit" dhe paralajmëroi se "çdo llogaritje e gabuar në këtë zonë detare do të përballet me një përgjigje vendimtare".
Ai tha se Irani priste që SHBA-të të tregonin pajtueshmëri me marrëveshjen kornizë - duke përfshirë lirimin e aseteve të ngrira dhe heqjen e kufizimeve detare - në praktikë dhe jo në deklarata.
Personat e linjës së ashpër iranianë kanë ushtruar presion mbi ekipin negociator, duke cituar një mesazh me shkrim që i atribuohet Ajatollah Mojtaba Khamenei në të cilin ai tha se kishte rezerva në lidhje me marrëveshjen kornizë, por në fund e miratoi atë.
Mesazhi është përdorur nga fraksionet e linjës së ashpër për të argumentuar se Teherani nuk duhet të heqë dorë nga ndikimi i tij mbi ngushticën.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, duke folur në një takim ministror të GCC-së në Bahrein të enjten, tha se Uashingtoni nuk do të pranonte asnjë tarifë ose taksë nën asnjë përshkrim. Ai gjithashtu kritikoi mbështetësit e linjës së ashpër të Iranit për daljen "në mediat e tyre zyrtare dhe bërjen e të gjitha llojeve të deklaratave" që ai i përshkroi si të pavërteta.
"Mund ta quani taksë, mund ta quani tarifë, në fund të fundit është e gjitha semantikë", tha Rubio.
Rubio deklaroi më tej se asnjë vend nuk e zotëron Ngushticën e Hormuzit dhe për këtë arsye asnjë vend nuk ka të drejtë të ngarkojë për përdorimin e saj.
"Nuk ka asnjë pjesë në këtë marrëveshje që është ndërmarrë që në ndonjë mënyrë minon sigurinë, stabilitetin ose prosperitetin e ndonjërit prej partnerëve tanë në rajonin e Gjirit", tha Rubio.
Ministri i Jashtëm i Omanit, Sayyid Badr Al Busaidi, tha në të njëjtin takim se Muscat kishte një përgjegjësi të veçantë si shtet bregdetar për të mbështetur përpjekjet ndërkombëtare për të siguruar lundrimin në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe UNCLOS, dhe tha se çdo marrëveshje e ardhshme për ngushticën nuk do të përfshinte tarifa tranziti.
Trump tha të mërkurën se Irani e kishte siguruar Uashingtonin se nuk po kërkonte të vendoste tarifa dhe kërcënoi të ndalonte menjëherë negociatat nëse kjo do të rezultonte e gabuar.
Pavarësisht pretendimeve konkurruese, të dhënat e transportit detar nga Organizata Ndërkombëtare Detare treguan një normalizim gradual të trafikut.
Një total prej 13 anijesh kaluan tranzit të martën, 32 të mërkurën dhe 12 deri të enjten në mëngjes, sipas një plani evakuimi të koordinuar nga OKB-ja për të larguar qindra anije të bllokuara dhe mijëra detarë nga zona.
Javën e kaluar, 125 anije kaluan ngushticën, nga 33 javën e kaluar, sipas firmës së të dhënave dhe analizave detare Lloyd's List Intelligence. Firma e të dhënave detare Kpler raportoi 70 kalime të mërkurën, më e larta që nga 1 marsi, një ditë pas fillimit të luftës.
Megjithatë, kjo është nën mesataren ditore prej 130 ose më shumë nga para luftës.
"Operatorët oportunistë - dhe ka shumë prej tyre - të inkurajuar nga rreziku më i ulët i tranzitit, ose të paktën rreziku më i ulët i perceptuar i tranzitit, kanë filluar të ndjekin ngarkesën e ngarkesave të bllokuara që u grumbulluan gjatë konfliktit", tha Richard Meade, kryeredaktor në Lloyd's List.
Tregjet e naftës vazhduan të lehtësoheshin, me naftën bruto Brent që ra në nivelin më të ulët që nga 27 shkurti, një ditë para fillimit të luftës. /Telegrafi/