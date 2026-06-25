Trump i thotë Rutte se u “zhgënjye” nga vendet e NATO-s të cilët nuk e mbështetën luftën e tij kundër Iranit
Presidenti amerikan Donald Trump i tha shefit të NATO-s Mark Rutte të mërkurën se u “zhgënjye” nga anëtarët e aleancës transatlantike të cilët nuk e mbështetën luftën e tij kundër Iranit.
“Ne u zhgënjyem. Nuk kishim nevojë fare për ndihmë në këtë çështje. Ne e shkatërruam (Iranin) që në javën e parë, por do të kishte qenë mirë nëse ata do të kishin thënë, ‘Do të donim të ndihmonim’”, tha Trump gjatë një takimi me Rutte në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë.
Nga ana e tij, Rutte mbrojti sjelljen e vendeve të NATO-s, duke thënë se kishte 4-5,000 “aeroplanë amerikanë që u ngritën nga bazat në Evropë” gjatë luftës.
Shefi i NATO-s u tha gazetarëve pas takimit se Trump është “plotësisht i përkushtuar ndaj aleancës së NATO-s” dhe tha se Uashingtoni do ta mbronte “absolutisht” Evropën në rast sulmi.
Kritikat e Trump ndaj NATO-s vijnë vetëm dy javë para se udhëheqësit e 32 vendeve anëtare të takohen për një samit më 7-8 korrik në kryeqytetin turk, Ankara.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli sulmuan së bashku Iranin më 28 shkurt.
Trump nuk u konsultua me NATO-n paraprakisht dhe aleatët kryesorë evropianë kanë shprehur skepticizëm mbi nevojën për luftë.
Mandati i dytë i Trump është shënuar nga tensione me aleatët e NATO-s, përfshirë edhe për Grenlandën, të cilën presidenti amerikan kërcënoi ta aneksonte para se të tërhiqej në janar pas javësh kërcënimesh.
Uashingtoni ka qenë gjithashtu i qartë me Evropën se dëshiron që aleatët e NATO-s në kontinent të marrin përsipër përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e tyre konvencionale, ndërsa fokusi i Uashingtonit zhvendoset drejt Kinës.
Si pjesë e këtij procesi, Pentagoni u ka thënë tashmë aleatëve se po zvogëlon numrin e aseteve në të gjithë botën që vë në dispozicion për operacionet e NATO-s.
Lëvizja e SHBA-së ka ngjallur frikë se mund ta lërë Evropën të cenueshme përballë një Rusie agresive, pasi aleatët ende mbështeten te Uashingtoni për disa armë kyçe. /Telegrafi/