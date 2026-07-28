Në një vend stërvitjeje ushtarake në Qipro, shkatërruan raketa të çaktivizuara - duke shkaktuar një zjarr të madh
Një ministër i zemëruar qipriot i Mbrojtjes urdhëroi të hënën një hetim mbi arsyen pse inxhinierët e Gardës Kombëtare injoruan rregulloret dhe shpërthyen municionet e hedhura që përfunduan duke shkaktuar një zjarr të shpejtë në shkurre.
Ministri i Mbrojtjes, Vassilis Palmas shprehu "pakënaqësi të thellë dhe acarim të fortë" që një batalion inxhinierie shkatërroi dhjetëra predhash me granata-hedhëse në poligonin e qitjes Kalo Chorio në bregdetin jugor të ishullit - në mes të sezonit të zjarreve të verës, transmeton Telegrafi.
Palmas tha se urdhëroi hetimin për të zbuluar pse fishekët u shpërthyen "në këto kushte prej 40 gradë Celsius edhe pse shpërthime të tilla të armëve të rënda gjatë muajve të verës janë të ndaluara".
"Ju e kuptoni se unë do të veproj me gjithë ashpërsinë që parashikohet në rrethana të tilla", u tha Palmas gazetarëve.
Rreth 100 zjarrfikës të ndihmuar nga tetë aeroplanë e vunë zjarrin nën kontroll pasi ai dogji rreth 120 hektarë bimësi të egër dhe shkaktoi evakuimin paraprak të dy komuniteteve të vogla pranë frontit të zjarrit. Asnjë shtëpi apo pronë tjetër nuk u dëmtua.
Palmas tha se ka protokolle të qarta se kur dhe si mund të ndodhë asgjësimi i armëve të tilla dhe se batalioni i inxhinierëve "logjikisht" do të kishte qenë në kontakt me Komandën e Gardës Kombëtare përpara se të vazhdonte. Qëllimi i hetimit është të përcaktojë saktësisht se si ndodhi kjo, tha Palmas, duke shtuar se një raport duhet të jetë gati brenda dy javëve të ardhshme.
Dimrat e thatë dhe verat përvëluese në vitet e fundit kanë krijuar kushte të forta në kombin ishullor të Mesdheut Lindor. Një vit më parë, Qiproja përjetoi një nga zjarret më shkatërruese në kujtesën e saj të fundit që vrau një çift të moshuar në makinën e tyre ndërsa po përpiqeshin të iknin nga fronti që lëvizte me shpejtësi përgjatë një rruge malore.
Një qendër rajonale zjarrfikëse është ngritur në Qipro që gjithashtu mund të ndihmojë vendet e Lindjes së Mesme në luftimin e zjarreve të mëdha. /Telegrafi/