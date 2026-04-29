Iranianët shkuan në Kanada për kongresin e FIFA-s - të zemëruar, ata u kthyen me fluturimin tjetër
Zyrtarët e Federatës Iraniane të Futbollit nuk do të marrin pjesë në Kongresin e FIFA-s në Kanada, pasi, sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, ata u përballën me “sjellje të papërshtatshme” nga stafi i imigracionit në aeroportin e Torontos.
Tasnim raporton se presidenti i Federatës, Mehdi Taj, sekretari i përgjithshëm Hedayat Mombeini dhe zëvendësi i tij Hamed Momeni kishin udhëtuar me viza për të marrë pjesë në kongresin që mbahet të enjten, por pas mbërritjes në Kanada vendosën të kthehen me fluturimin e parë të disponueshëm. Nuk janë dhënë detaje të tjera për incidentin që çoi në largimin e tyre.
Ndërkohë, media Iran International ka raportuar më herët se autoritetet kanadeze i kishin dhënë Tajit një leje të përkohshme qëndrimi, që do t’i mundësonte hyrjen nën kushte të rrepta, pavarësisht se thuhej se ai e kishte të ndaluar hyrjen.
Mbetet e paqartë nëse kjo leje u anulua pas mbërritjes, apo nëse hyrja iu refuzua pas një shqyrtimi shtesë.
Presidenti i Federatës së Futbollit të Iranit, Mehdi Taj
Në Kongresin e 76-të të FIFA-s në Vankuver pritet të marrin pjesë përfaqësues nga 211 federata anëtare. Një delegat, duke folur për Reuters në kushte anonimiteti, tha se rasti ngre shqetësime edhe për organizimin e Kupës së Botës.
“Nëse ndodh kështu në Kanada, ku duhet të jetë më e lehtë, si do të jetë në Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara?”, deklaroi ai.
Çështja e udhëtimit dhe pjesëmarrjes së Iranit ka marrë edhe dimension politik, në prag të Kupës së Botës që do të organizohet nga SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Irani është kualifikuar, por shqetësimet për sigurinë dhe procedurat e udhëtimit për ndeshjet në SHBA kanë shtyrë zyrtarët iranianë të kërkojnë garanci dhe, sipas raportimeve, edhe alternativa për vendndodhje.
FIFA ka përjashtuar ndryshime në orar, duke insistuar se ndeshjet do të zhvillohen sipas planit.
Irani, pasi siguroi pjesëmarrjen në Kupën e Botës
Në fjalimin e tij në Kongresin e Konfederatës Aziatike të Futbollit, presidenti i FIFA-s Gianni Infantino theksoi rëndësinë e unitetit, duke thënë se futbolli duhet të shërbejë si mjedis paqësor që “mund ta bashkojë botën”. /Telegrafi/