Kupa e Botës 2026: Yjet më të mëdhenj që do ta humbin turneun për shkak të lëndimeve
Ambicia e përjetshme e çdo futbollisti është ta përfaqësojë vendin e tij në Kupën e Botës. Për shumë prej tyre, këto ëndrra do të bëhen realitet këtë verë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Meksika do ta organizojnë edicionin 2026 të turneut më të dashur dhe më prestigjioz në futboll – një festival drame, pasioni dhe “çmendurie” që me siguri do të përcaktohet nga momente frymëzimi individual.
Megjithatë, duhet menduar edhe për ata që nuk do të jenë pjesë e këtij spektakli veror. Jo për shkak të paraqitjeve të dobëta apo mungesës së kombëtares së tyre, por thjesht për shkak të një lëndimi të rëndë, të pamëshirshëm, që ua shkatërroi ëndrrën.
Këta janë disa nga yjet e pafat që pritet ta humbin Kupën e Botës 2026 për shkak të problemeve fizike.
Argjentinë:
Argjentina e di se këtë verë do të jetë pa një anëtar të skuadrës që fitoi Kupën e Botës 2022. Mbrojtësi i Villarrealit, Juan Foyth, do të mungojë deri në fillim të sezonit të ardhshëm pasi këputi tendinin e Akilit.
Në dyshim për Botërorin tani është edhe mbrojtësi tjetër dhe një nga lojtarët kyç, Cristian Romero. Ylli i Tottenhamit pësoi një lëndim në gju më 13 prill dhe tani e pret një periudhë e gjatë jashtë fushës – megjithëse ka shpresa se mund të rikthehet në kohë për udhëtimin drejt Amerikës së Veriut.
Joaquin Panichelli, i cili debutoi me Argjentinën në nëntor të vitit të kaluar pas një sezoni mbresëlënës me Strasbourgun, e humb mundësinë për t’u futur në listë pasi e këputi ACL-në për herë të dytë.
Brazil:
Rodrygo është goditja e parë e madhe për Brazilin para turneut. Ylli i Real Madridit dhe reprezentuesi me 37 paraqitje do të detyrohet ta ndjekë Botërorin nga tribuna, pasi ka këputur ligamentin e kryqëzuar të gjurit.
Pjesëmarrja e një tjetër anësori të Brazilit është tani seriozisht në dyshim: Sulmuesi i Chelseat, Estevao, mund ta humbë turneun e tij të parë për shkak të një dëmtimi të rëndë në muskuj.
Kroaci:
Kroacia synon të bëjë sërish më shumë sesa pritet në një Kupë Bote dhe për ta arritur këtë do t’i duhet në formë ylli i Manchester Cityt, Josko Gvardiol. Ai pritet të rikthehet para përfundimit të sezonit, por megjithatë mbetet ende në dyshim për turneun.
Angli:
Anglia ka shumë opsione për përzgjedhje para turneut, por disa lojtarë janë jashtë loje për shkak të lëndimeve. Jack Grealish u përjashtua për pjesën e mbetur të sezonit, duke i dhënë fund huazimit që pritej të ishte i shkëlqyer te Evertoni, për shkak të një problemi në këmbë.
Ndërkohë, Levi Colwill dhe James Maddison munguan për pjesë të mëdha të sezonit teksa u rikuperonin nga këputja e ligamentit të kryqëzuar, përpara se të bënin rikthime të kujdesshme në maj. Fatkeqësisht, kjo mund të jetë tepër vonë për një ftesë nga Anglia.
Francë:
Shikimi në fytyrën e Hugo Ekitike e tregoi gjithçka. Pas një rrëshqitjeje të pakëndshme gjatë eliminimit të Liverpoolit nga Paris Saint-Germain në Ligën e Kampionëve, sulmuesi francez e ndjeu tendinin e Akilit edhe para se të binte në tokë.
“Kjo lëndim është një goditje e madhe për të, natyrisht, por edhe për Kombëtaren e Francës”, këmbënguli Didier Deschamps. Megjithatë, nuk ka shumë tifozë rivalë që do të ndihen keq për “Les Bleus”, të cilët mund ta zëvendësojnë sulmuesin e Liverpoolit me emra si Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Marcus Thuram, Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola e të tjerë.
Në mesfushë, Franca nuk e ka aq të madhe thellësinë dhe Boubacar Kamara mund të jetë mungesë më e rëndë sesa mendohet. Mesfushori defensiv, me ndikim të madh, po kalonte një sezon të shkëlqyer me Aston Villën dhe mund të fitonte një rikthim te Franca, por një lëndim i rëndë në gju ia ndërpreu sezonin në mënyrë të dhimbshme.
Gjermani:
Problemet me lëndime vazhdojnë ta pengojnë karrierën e Marc-Andre ter Stegen, i cili pësoi një dëmtim shkatërrues në hamstring në debutimin e tij me Gironan, ku ishte i huazuar. Portieri i Barcelonës nuk ka luajtur për Gjermaninë që nga qershori pikërisht për shkak të lëndimeve.
Një tjetër goditje për “Die Mannschaft” është edhe mungesa e anësorit të Bayern Munich, Serge Gnabry, i cili do ta humbë turneun për shkak të një dëmtimi në kofshë. 30-vjeçari kishte regjistruar 23 kontribute në gola këtë sezon para se të pësonte lëndimin.
Japoni:
Ish-ylli i Liverpoolit, Takumi Minamino, do ta humbë turneun pasi ka këputur ligamentin e kryqëzuar, ndërsa talenti i Brightonit, Kaoru Mitoma u detyrua të mbetet jashtë listës përfundimtare për shkak të një dëmtimi, i pësuar paksa vonë në sezon.
Në lajme më të mira për Japoninë, mesfushori aktual i Liverpoolit, Wataru Endo, arriti të përfshihet në skuadër pasi u rikuperua nga një dëmtim i rëndë në kyçin e këmbës.
Meksikë:
Meksika hyn në turneun që e organizon në shtëpi me probleme lëndimesh që po shfaqen nga të gjitha anët. Edson Alvarez mbetet në dyshim për garën, ndërsa Marcel Ruiz i Tolucas dhe portieri i Club America, Luis Angel Malagón, do ta humbin turneun për shkak të lëndimeve serioze në gju.
Holandë:
Matthijs de Ligt mungon që nga fundi i nëntorit për shkak të një dëmtimi të sikletshëm në shpinë, i cili duket se nuk po shërohet. Në maj u konfirmua se mbrojtësi do ta humbte garën me kohën për të qenë gati para përfundimit të sezonit, edhe pse ylli i Bournemouth, Justin Kluivert, ka arritur të rikthehet në formë.
Një lojtar që me siguri nuk do të udhëtojë në Amerikën e Veriut këtë verë është mesfushori i Tottenham Hotspur, Xavi Simons, i cili në rrjete sociale tregoi se ishte “zemërthyer” pasi mësoi se një lëndim në gju ia ka mbyllur shanset për t’u paraqitur në turne.
Spanjë:
Mikel Merino i Arsenalit mbetet një dyshim i madh për t’u paraqitur në Amerikën e Veriut me kampionët e Evropës, pasi ende ndodhet në fazën e rikuperimit nga një dëmtim i rëndë në kockë.
Ndërkohë, talenti në ngritje Samu Aghehowa, i cili ka regjistruar katër paraqitje me përfaqësuesen A të Spanjës, është jashtë gare për shkak të një dëmtimi në ligamentin e kryqëzuar.
ShBA:
Përfaqësuesja e SHBA-së mund të detyrohet të bëjë pa Cameron Carter‑Vickers këtë verë, pasi mbrojtësi po vazhdon rikuperimin nga këputja e tendinit të Akilit. Mauricio Pochettino do të dëshironte me çdo kusht që ylli i Celtic të kthehet në kohë.
Megjithatë, sulmuesi i Derby County, Patrick Agyemang, nuk do të jetë pjesë e turneut, pasi 25-vjeçari është përjashtuar për shkak të një dëmtimi serioz në Akil. Edhe mesfushori i Atletico Madridit, Johnny Cardoso, pritet ta humbë Botërorin pasi ka pësuar një dëmtim të rëndë në kyçin e këmbës.
Shqetësimi më i madh lidhet me Christian Pulisic, pasi gjysma e dytë e sezonit të tij është shoqëruar me probleme të vazhdueshme fizike, edhe pse “Captain America” pritet të jetë gati për turneun që zhvillohet në shtëpi./Telegrafi/