Irani publikon për herë të parë pamjet e asaj që ka mbetur nga rezidenca e Ali Khameneit
Irani ka publikuar për herë të parë pamje nga vendi ku ndodhej rezidenca e liderit të ndjerë suprem iranian, ajatollah Ali Khamenei, pas një sulmi të rëndë.
Në videon e publikuar shihen vetëm rrënoja dhe grumbuj të mëdhenj mbetjesh, ndërsa ndërtesa duket pothuajse tërësisht e shkatërruar.
Sipas raportimeve, më 28 shkurt, në momentin kur ndodhi sulmi, Khamenei ndodhej në zyrën e tij.
Pamjet e reja janë publikuar në një kohë kur Irani po zhvillon ceremonitë e varrimit dhe përkujtimit.
Sulmi ndaj rezidencës së liderit suprem iranian ishte pjesë e një serie goditjesh ndaj objektivave të rëndësishme në Iran, ndërsa tensionet mes Teheranit dhe kundërshtarëve të tij kanë arritur nivele të larta.
Autoritetet iraniane ende nuk kanë dhënë detaje të plota për dëmet dhe për fatin e personave që ndodheshin në kompleks në momentin e sulmit. Megjithatë, publikimi i pamjeve tregon shkallën e madhe të shkatërrimit në zonën e goditur. /Telegrafi/