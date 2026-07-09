Trump publikon foto dhe video të sulmeve amerikane ndaj Iranit
Presidenti amerikan, Donald Trump ka publikuar në rrjetin e tij social Truth Social fotografi dhe video nga sulmet ajrore të SHBA-së ndaj objektivave ushtarake iraniane, duke përcjellë një mesazh të ashpër për udhëheqjen në Teheran.
Në një nga postimet, Trump shkroi se "Irani dëshiron marrëveshje, por duhet të ndalojë agresionin. Nëse vazhdojnë sulmet, do të përballen me pasoja edhe më të rënda".
Ai ndau pamje të shpërthimeve që sipas tij tregojnë goditjet amerikane ndaj objektivave ushtarake iraniane, ndërsa administrata amerikane njoftoi se sulmet ishin përgjigje ndaj sulmeve iraniane kundër anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
Megjithatë, një nga fotografitë e publikuara nga Trump rezultoi të ishte e vjetër. Mediat amerikane, përfshirë CNN, raportuan se imazhi ishte realizuar gjatë një sulmi izraelit në vitin 2025 dhe nuk kishte lidhje me operacionet e fundit amerikane ndaj Iranit.
Ndërkohë, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) konfirmoi se forcat amerikane kanë goditur dhjetëra objektiva ushtarake në Iran, përfshirë sisteme raketore, mbrojtje ajrore dhe infrastrukturë detare.
Sipas zyrtarëve amerikanë, operacioni synonte të pengonte sulme të mëtejshme iraniane ndaj interesave amerikane dhe lundrimit ndërkombëtar në Gjirin Persik. /Telegrafi/