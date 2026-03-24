Irani emëron shefin e ri të sigurisë kombëtare
Irani ka emëruar një sekretar të ri të këshillit të sigurisë kombëtare për të zëvendësuar Ali Larijanin, i cili u vra në një sulm ajror javën e kaluar.
Mohammad Baqer Zolqadr është emëruar zyrtar i lartë i sigurisë së vendit.
Zolqadr është ish-komandant i Korpusit të Gardës Revolucionare dhe më parë ka mbajtur pozicione të larta sigurie.
Ai drejtoi selinë zgjedhore të fraksionit politik të vijës së ashpër, Frontit Popullor të Forcave Revolucionare Islamike.
Ndryshe, lufta midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit filloi më 28 shkurt kur forcat amerikane dhe izraelite nisën sulme ajrore të koordinuara ndaj shtetit iranian.
Irani menjëherë u hakmor me sulme me raketa ndaj Izraelit dhe bazave amerikane në rajon, duke e përhapur konfliktin në Liban dhe pjesë të tjera të Lindjes së Mesme.
SHBA-të dhe Izraeli vranë një numër udhëheqësish iranianë, përfshirë Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei, i cili u pasua nga djali i tij Mojtaba Khamenei. /Telegrafi/