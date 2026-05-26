IPKO National CTF Finals shënon finalen e kampionatit të parë në Kosovë në fushën e sigurisë kibernetike “Capture The Flag” (CTF), një aktivitet i dedikuar për garat dhe sfidat në cybersecurity.

Ngjarja organizohet në hapësirat e IPKO dhe mbledh pjesëmarrës nga komuniteti i sigurisë kibernetike në Kosovë, duke promovuar zhvillimin e aftësive teknike dhe interesimin për cybersecurity dhe teknologji.

Detajet

Data: 20 qershor 2026
Koha: 10:00 - 16:00
Vendndodhja: IPKO Headquarters

Programi?

Programi i aktivitetit përfshin:

  • Finalen e kampionatit “Capture The Flag”
  • Gara dhe sfida të sigurisë kibernetike
  • Aktivitete konkurruese për pjesëmarrësit finalistë
  • Hapjen zyrtare në ora 11:00

Arsyet pse duhet të merrni pjesë

  • Mundësi për të ndjekur finalen e parë kombëtare në cybersecurity në Kosovë
  • Promovim i aftësive teknike dhe inovacionit në siguri kibernetike
  • Hapësirë për rrjetëzim me komunitetin e cybersecurity
  • Përvojë praktike në sfidat “Capture The Flag”

Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit etj:

Ngjarja nuk është e hapur për publikun.

Për më shumë informata:

info@kosovacyber.team

