iPhone 18 Pro do të ketë një kamerë selfie të përmirësuar
Në nëntor të vitit të kaluar, një raport pohoi se Apple do të përmirësonte kamerën selfie në të gjithë linjën e iPhone 18.
Një thashethem i ri tani e vërteton përmirësimin, por sugjeron se kamera e përparme e përmirësuar mund të jetë e kufizuar në modelet Pro, transmeton Telegrafi.
Sipas informatorit Whylab, iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max do të kenë kamera selfie 24MP, një pretendim që përputhet me raportin e nëntorit që gjithashtu tregoi një përmirësim të sensorit të përparmë 24MP.
Nëse është i saktë, sensori i ri duhet të ofrojë performancë të përmirësuar për selfie, thirrje video dhe selfie në dritë të ulët.
iPhone 18 Pro thuhet gjithashtu se do të ketë një ‘Dynamic Island’ shumë më të vogël, me disa komponentë të Face ID që thuhet se lëvizin nën ekran.
Apple pritet të zbulojë iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max në shtator të këtij viti së bashku me iPhone Fold. /Telegrafi/