iPhone 17 është shitur më shumë se çdo telefon tjetër në botë deri më tani këtë vit
Modeli bazë i iPhone 17 ka rezultuar telefoni më i shitur në botë gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, duke kapur rreth 6% të shitjeve globale, sipas raportit të Counterpoint Research.
Seria e iPhone 17 dominoi renditjen, me iPhone 17 Pro Max në vendin e dytë dhe iPhone 17 Pro në vendin e tretë. Ndërkohë, edhe modeli i mëparshëm iPhone 16 mbeti në top 10 (në vendin e gjashtë), duke treguar kërkesë të fortë edhe pas një viti nga lansimi.
Sipas analistit Harshit Rastogi, suksesi i modelit bazë lidhet me përmirësimet që e afruan më shumë me versionet “Pro”, si memoria bazë 256GB, kamerat e përmirësuara dhe ekrani me rifreskim 120Hz.
Shitjet u rritën ndjeshëm në tregje kyçe si SHBA dhe Kina, ndërsa në Korenë e Jugut madje u trefishuan.
Nga ana tjetër, seria Samsung Galaxy A series dominoi pjesën tjetër të listës, me Samsung Galaxy A07 4G si telefoni Android më i shitur.
Në vendin e dhjetë u rendit Redmi A5 nga Xiaomi.
Në total, 10 telefonat më të shitur përbënë 25% të shitjeve globale – përqendrimi më i lartë ndonjëherë për një tremujor të parë.
Ndërkohë, pritet që iPhone 17 të qëndrojë më gjatë në treg si model kryesor, pasi lansimi i iPhone 18 pritet vetëm në pranverën e vitit 2027. /Telegrafi/