Investimi që punon për ju: si po kthehen InstaBuilt Pop-Up Houses në burim të ardhurash
Në një kohë kur investimet në patundshmëri po kërkojnë kthim më të shpejtë dhe fleksibilitet më të madh, InstaBuilt POP-UP Houses po ofrojnë një model konkret të të ardhurave pasive.
Me çmime që nisin nga rreth 25,000 euro dhe potencial për të gjeneruar deri në 10,000-26,000 euro në vit, këto njësi mund të jepen me qira në platforma si Airbnb, Booking apo Expedia. Me një shkallë shfrytëzimi që mund të arrijë deri në 65% të vitit (rreth 237 ditë) dhe me menaxhim profesional, investimi mund të arrijë deri në rreth 30% kthim (ROI), varësisht nga lokacioni dhe organizimi.
Si funksionon modeli i fitimit?
- Jepet me qira afatshkurtër në Airbnb, Booking, Expedia
- Menaxhim i plotë nga operatorë profesionistë të rekomanduar nga InstaBuilt në Kosovë, Shqipëri dhe rajon
- Okupim i mundshëm deri në 65% të vitit (rreth 237 ditë)
- Operatorët marrin rreth 35% të të ardhurave, ndërsa pronari mban rreth 65% neto
Çmimet mesatare për natë:
- 28 m² → 70 € / natë
- 52 m² → 100 € / natë
- 104 m² → 170 € / natë
Të ardhurat neto për natë (pas menaxhimit):
- 28 m² → 45.5 €
- 52 m² → 65 €
- 104 m² → 110.5 €
Të ardhurat vjetore të mundshme:
- 28 m² → rreth 10,780 € / vit
- 52 m² → rreth 15,405 € / vit
- 104 m² → rreth 26,189 € / vit
10 arsye pse të investoni në InstaBuilt POP-UP House
- Ambient i shëndetshëm për jetesë për ju dhe familjen tuaj
- Efiçencë energjetike - kosto më e ulët për ftohje dhe ngrohje
- Materiale 100% të certifikuara, të importuara nga Gjermania, Austria dhe Zvicra
- Garanci afatgjatë: 50 vite për strukturën, 5 vite për izolimin dhe pjesët e fshehura, 1 vit për elementet e dukshme
- Materiale ndërtimi me bazë të gjelbër - carbon neutral
- 100% në përputhje me standardet ESG (mjedisore, sociale dhe të qeverisjes)
- Ndërtim dhe montim në terren pa mbetje (zero waste) - prodhim në fabrikë dhe certifikim
- Rezistencë e lartë ndaj zjarrit - më e sigurt se betoni dhe çeliku
- Strukturë rezistente ndaj tërmeteve - më e sigurt se betoni dhe çeliku
- Dizajn fleksibël dhe mobilim smart - dhoma e gjumit mund të shndërrohet në zyrë gjatë ditës
Ky model e pozicionon InstaBuilt POP-UP House si një zgjidhje që kombinon jetesën moderne, teknologjinë e ndërtimit dhe një potencial real për fitim, duke e bërë atë një alternativë gjithnjë e më të kërkuar për investitorët si burim të qëndrueshëm të ardhurash.