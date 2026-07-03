Interpol identifikon të dyshuarën për sulmin me bombë në Monako
Interpoli ka identifikuar një grua që kërkohet për një bombë në Monako, e cila thuhet se kishte në shënjestër një manjat ukrainas me lidhje me Rusinë.
Anastasiia Berezovska, një grua 39-vjeçare nga Ukraina, është emëruar si e dyshuara për rastin.
Një prokuror i Monakos tha se ajo ishte maskuar si burrë.
Shpërthimi i bombës me pako besohej të ishte një sulm ndaj një oligarku të lindur në Ukrainë.
Ai u emërua në mediat lokale si Vadym Iermolaiev, me mediat ukrainase që pretendojnë se ai është shënjestruar më parë me sanksione për shkak të lidhjeve të tij me Rusinë.
Një telekomandë u përdor për të shpërthyer bombën, dhe për shkak të kompleksitetit të saj, policia po heton bashkëpunëtorët e mundshëm dhe kush mund të ketë urdhëruar sulmin. /Telegrafi/