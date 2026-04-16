Interpelanca me Ramën dhe zgjedhja e kreut të Autoritetit të Konkurrencës - çfarë pritet sot në Kuvend
Këtë të enjte zhvillohet seanca e radhës plenare në Kuvendin e Shqipërisë, ku në rendin e ditës janë parashikuar interpelanca dhe shqyrtimi i disa projektligjeve.
Seanca nis me miratimin e procesverbalit të datës 9 prill dhe njoftimet përkatëse. Më pas, janë parashikuar interpelanca urgjente me ministrin e Mbrojtjes dhe ministren e Arsimit, të kërkuara nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike.
Në vijim të rendit të ditës, do të zhvillohet interpelancë me Kryeministrin Edi Rama, si dhe me zëvendëskryeministren Albana Koçiu, të kërkuara nga deputetët Agron Shehaj dhe Erald Kapri.
Seanca përfshin gjithashtu shqyrtimin e disa projektligjeve, mes të cilave ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në fushën e energjisë, bashkëpunimit teknik dhe mjedisit, si dhe projektligje që lidhen me sektorë të ndryshëm, përfshirë sigurinë dhe administratën publike.
Ndër pikat e rendit të ditës është edhe zgjedhja e kryetarit të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës.
Në përfundim, janë parashikuar diskutime për çështje jashtë rendit të ditës, sipas përcaktimeve të Rregullores së Kuvendit./euronews/