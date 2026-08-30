Interi merr edhe fitoren e dytë - golin e vetëm e shënoi Calhanoglu
Interi ka vazhduar me fitore sezonin e ri në Serie A, pasi të dielën mbrëma triumfoi si mysafir ndaj Cagliarit me rezultat 1-0.
Goli i vetëm i ndeshjes u shënua në minutën e nëntë. Hakan Calhanoglu realizoi me një goditje të bukur nga jashtë zonës, pas asistimit të Nicolo Barellas, duke i dhënë Interit epërsinë e hershme.
Cagliari tentoi të reagojë, por Interi pati mundësi të tjera për ta dyfishuar epërsinë. Në minutën e 25-të, Manuel Akanji rrezikoi me kokë pas një goditjeje të lirë, por tentimi i tij shkoi pranë shtyllës.
Vetëm tri minuta më vonë, Federico Dimarco goditi nga brenda zonës, por portieri Elia Caprile bëri një pritje fantastike për ta mbajtur Cagliarin në lojë.
Ripartiamo 💪 https://t.co/qvtux4q0Qm
— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 30, 2026
Interi vazhdoi të krijojë raste. Francesco Pio Esposito ishte pranë golit në minutën e 33-të, por goditja e tij u bllokua në mënyrë të shkëlqyer nga mbrojtja vendase.
Në pjesën e dytë, të dyja skuadrat patën mundësi. Esposito rrezikoi sërish në minutën e 54-të, por Caprile bëri një tjetër pritje të bukur.
Cagliari u përpoq të gjente golin e barazimit dhe në minutën e 61-të Alieu Fadera detyroi Josep Martinezin të intervenonte pas një goditjeje nga jashtë zonës.
Në minutat e fundit, Interi ishte pranë golit të dytë. Lautaro Martinez në minutën e 87-të goditi fort drejt shtyllës së majtë, por Caprile reagoi me shpejtësi dhe e ndali tentimin e argjentinasit.
Tre punti in tasca, missione compiuta nella nostra prima trasferta✈️🖤💙 pic.twitter.com/mA0WsHawgm
— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 30, 2026
Pavarësisht rasteve të krijuara, rezultati nuk ndryshoi dhe Interi mori tri pikët e radhës. /Telegrafi/