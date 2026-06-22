Interesim rekord për Botërorin 2026, shifrat e FIFA-s flasin qartë
FIFA ka njoftuar se biletat për ndeshjet e Kupës së Botës 2026 janë pothuajse tërësisht të shitura, me shkallën e mbushjes së stadiumeve që ka arritur në 99.54 për qind.
Sipas gazetarit Rob Harris, organizatorët e turneut kanë publikuar statistika që tregojnë se pas zhvillimit të 36 prej gjithsej 104 ndeshjeve, numri total i tifozëve të pranishëm në stadiume ka arritur në 2,307,947, me një mesatare prej 64,110 spektatorësh për ndeshje.
Megjithëse stadiumet në Amerikën e Veriut në përgjithësi janë dukur të mbushura, në disa takime janë vërejtur ende sektorë të zbrazët, madje në raste të caktuara me mijëra ulëse të paplotësuara.
FIFA fillimisht e shpjegoi këtë fenomen me faktin se shumë tifozë qëndronin në hapësirat e brendshme të stadiumeve dhe nuk kishin zënë vendet e tyre deri në fillimin e ndeshjeve.
Shifrat e publikuara nga FIFA konfirmojnë interesimin e jashtëzakonshëm për Botërorin 2026, i cili po tërheq numra rekord të spektatorëve në stadiumet e Shteteve të Bashkuara, Kanadasë dhe Meksikës. /Telegrafi/