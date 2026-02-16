Inteligjenca Artificiale në BE - cilat janë vendet dhe grupmoshat që e përdorin më shumë?
Inteligjenca Artificiale po bëhet me shpejtësi pjesë e jetës së përditshme të qytetarëve të BE-së. Megjithatë, përdorimi mbetet i pabarabartë midis grupeve të popullsisë.
Ndërsa përdorimi i IA-së nga individët rritet, të dhënat e reja tregojnë se më shumë se një e treta e individëve në 38 vendet e Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) përdorën mjete gjeneruese të IA-së në vitin 2025.
Në Bashkimin Evropian, grekët, danezët dhe estonezët ishin ndër qytetarët që përdorën më shumë mjete gjeneruese të IA-së në tre muajt e fundit të vitit 2025 në 25 vende të BE-së, thuhet në një shkrim të Euronews, përcjell Telegrafi.
Të rinjtë, mesatarisht, përdorin më shumë mjete gjeneruese të IA-së në të gjithë BE-në, me Greqinë dhe Estoninë që tregojnë nivelet më të larta të njerëzve të moshës midis 16 dhe 24 vjeç që i përdorin ato.
Në të kundërt, Rumania, Italia dhe Polonia kanë përqindjet më të ulëta të qytetarëve që pretendojnë se përdorin internetin për mjete gjeneruese të IA-së.
Dhe burrat në 21 vende të BE-së përdorën mjete IA-je më shumë se gratë.
Estonia, Sllovenia, Lituania dhe Kroacia ishin të vetmet vende të BE-së që regjistruan të kundërtën.
Si është i ndërthurur arsimi me përdorimin e IA-së?
Në të gjitha vendet e BE-së të analizuara, përveç njërit, qytetarët me nivele të larta arsimimi përdorin mesatarisht më shumë mjete të IA-së, si ChatGPT dhe Gemini.
I vetmi përjashtim është Irlanda, ku njerëzit me një nivel të ulët arsimimi përdorin më shumë mjete të IA-së.
Studentët janë përdoruesit kryesorë të mjeteve të IA-së në të 25 vendet e BE-së.
Afërsisht katër në 10 qytetarë të rinj të BE-së kishin më shumë gjasa të përdornin mjete të IA-së për arsim formal sesa popullata e përgjithshme në vitin 2025, sipas të dhënave të fundit të Eurostat.
Përdorimi i IA-së gjeneruese për qëllime private ishte gjithashtu më i zakonshëm tek të rinjtë (44.19%) sesa tek popullata e përgjithshme (25.09%).
Përveç kësaj, miratimi i IA-së është i përhapur midis atyre të lidhur me tregun e punës, duke përfshirë njerëzit e punësuar dhe ata të papunë.
Veç këtyre, të dhënat tregojnë se individët në familjet me të ardhurat më të larta janë përdoruesit kryesorë në 22 vendet e BE-së, me vlerën më të lartë të vërejtur në Slloveni.
Nga ana tjetër, qytetarët belgë dhe sllovakë në një familje me nivelet më të ulëta të të ardhurave raportuan se ishin përdoruesit më të lartë të IA-së. /Telegrafi/